Afganistankam študij dovoljen, a le pod strogimi pogoji

V obsežnem dokumentu, ki so ga izdale za izobraževanje pristojne talibanske oblasti, so prav tako odredili, da študentke poučujejo le ženske. Če to ni mogoče, jih lahko začasno poučujejo tudi "starejši moški" dobrega značaja. Ženske morajo učilnico po koncu ure zapustiti pet minut prej kot moški, da se pred učilnicami ne družijo, nato pa morajo ostati v čakalnici, dokler njihovi moški kolegi ne zapustijo stavbe. Odlok velja za zasebne fakultete in univerze.

Neimenovani univerzitetni profesor je za francosko tiskovno agencijo navodila komentiral kot praktično težko izvedljiva, češ da nimajo dovolj profesoric ali razredov za ločevanje deklet. Obenem pa je vseeno izrazil zadovoljstvo, da dekleta sploh smejo obiskovati univerzo.

Med prvo vladavino talibanov v Afganistanu, ki se je končala po mednarodnem posredovanju leta 2001, so bile dekleta in ženske večinoma izključene iz izobraževanja, saj so v državi veljala stroga pravila - ženske so dom lahko zapustile zgolj v spremstvu moža ali moškega sorodnika, učilnice pa so bile povsem ločene po spolu. Zunaj svojega doma so morale nositi burko, pokrivalo, ki jim je povsem zakrivalo obraz.

V novih predpisih, ki so jih talibani izdali v soboto, zahtevajo, da ženske nosijo nikab, ki za razliko od burke ne prekriva oči. Kot poroča tiskovna agencija, so v zadnjih letih burke in nikabi v veliki meri izginili z ulic Kabula, vendar so ostali pogosti v manjših afganistanskih mestih.