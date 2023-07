Afganistankam zdaj vzeli še kozmetične salone

Talibani so se na oblast v Afganistanu vrnili avgusta 2021, skoraj 20 let po padcu svojega režima zaradi mednarodnega posredovanja. Povod zanj so bili teroristični napadi na ZDA 11. septembra 2001, ki jih je sicer izvedla teroristična mreža Al Kaida pod vodstvom Osame bin Ladna , nakar so ZDA z veliko mednarodno podporo začele "vojno proti terorizmu".

Decembra lani so ženskam prepovedali delo v nevladnih organizacijah, aprila letos pa so prepoved razširili še na agencije ZN v Afganistanu. Službo lahko medtem ženske še naprej opravljajo v zdravstvu.

Ženske v Afganistanu so izrinjene iz velikega dela javnega prostora – med drugim ne smejo več obiskovati univerz in višjih šol. Kljub temu so po uradnem zaprtju dekliških srednjih šol nekatere zasebne šole ostale odprte, saj vseh odlokov talibani ne izvajajo enako strogo.

Talibanski režim je po invaziji ZDA in zaveznikov, ki jo je odobril tudi Varnostni svet Združenih narodov, hitro razpadel. Njihovo vodstvo se je preselilo sprva v južni Afganistan in nato čez mejo v Pakistan, a predali se niso in miru v državi ni bilo. Talibani so vseskozi izvajali napade na tuje vojake, žrtve pa so bili tudi številni civilisti. Zaradi obsežne korupcije se je "izgubila" tudi velika večina mednarodne denarne pomoči in Afganistan je ena najrevnejših držav na svetu.

V mesecih, ki so sledili umiku ameriških in ostalih zavezniških vojakov, so se talibani skušali prikazati v spremenjeni luči, češ da so zavezani varovanju pravic žensk in manjšin, a so že kmalu pokazali, da so bile njihove obljube prazne.

Izobraževanje, ki je veljalo za eno redkih "zgodb o uspehu", zlasti med deklicami, je zdaj znova v zatonu. Ženske so tudi sicer bolj ali manj izgubile pridobljene pravice. Zapustiti so morale vse vodilne položaje v državni upravi. Prepovedana so jim daljša potovanja, če jih ne spremlja moški sorodnik, njihovi obrazi pa morajo biti v javnosti spet zakriti.