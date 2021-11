'Afganistanska deklica' v Italiji dobila status begunke

Afganistanski deklici, ki je ovekovečena na ikonični fotografiji revije National Geographic kot 12-letna deklica s prodornimi zelenimi očmi, so italijanske oblasti odobrile status begunke. Tako se ji je uresničila želja, da zapusti svoj dom v Afganistanu, kjer so oblast sredi avgusta prevzeli talibani.

Tedaj 12-letno siroto Sharbat Gula je fotograf Steve McCurry fotografiral leta 1984 v begunskem taborišču na severozahodu Pakistana med sovjetsko okupacijo Afganistana. Leto dni pozneje je bila fotografija objavljena na naslovnici revije National Geographic kot simbol trpljenja beguncev po vsem svetu. Ikonična fotografija je postala najbolj znana naslovnica v zgodovini, mnogi jo opisujejo tudi kot najbolj prepoznavno fotografijo na svetu. Leta 2016 je McCurry za CNN razkril ozadje zgodbe. "Vedel sem, da ima neverjeten obraz in prodoren pogled. Toda okoli naju je bila množica ljudi, dvigoval se je prah in to je bilo še pred digitalnimi fotoaparati, ko nikoli nisi vedel, kaj se bo zgodilo s filmom." Da je fotografija posebna, je vedel takoj, ko jo je razvil. "Pokazal sem jo uredniku National Geographica, ta pa je vstal in vzkliknil: To bo naša naslednja naslovnica!"

Ikonična fotografija deklice Sharbat Gula. FOTO: AP

McCurry je Sharibat našel leta 2002, po 17 letih iskanja, v odročni vasici, kjer je bila poročena s pekom in mati treh deklet. Okoli leta 2012 je njen mož umrl. Leta 2016 so jo našli v Pakistanu, kamor se je zatekla zaradi nemirnih razmer v državi. Ker je živela s ponarejenimi dokumenti, so jo najprej zaprli, nato pa tudi izgnali. Predsednik Afganistana jo je sprejel in ji podaril ogromno stanovanje v Kabulu, kjer je družina živela vse do danes. Po odhodu ameriške vojske iz Afganistana avgusta letos, kjer so oblast prevzeli talibani, je Sharbat, ki je zdaj v poznih 40 letih, upala, da bo lahko zapustila državo. Želja se ji je uresničila, saj ji je italijanski premier Mario Draghi odobril status begunke in bo lahko prišla v Rim, poroča CNN.

