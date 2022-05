Afganistanske televizijske voditeljice z zakritimi obrazi

Odkar so talibani lani ponovno prevzeli oblast v Afganistanu, so močno omejili delovanje civilne družbe. Še posebej na udaru so pravice žensk in deklet, ki postajajo vse bolj omejene na dom in izključene iz šol, služb in siceršnjega javnega življenja.

Nedavno so izdali še odlok, v skladu s katerim morajo biti ženske v javnosti povsem zakrite, vključno z obrazom, po možnosti morajo nositi tradicionalno burko. Zloglasno ministrstvo za promocijo kreposti in preprečevanje pregreh je nato televizijskim voditeljicam odredilo, da morajo od te sobote odlok spoštovati tudi one.