Afganistanski migranti po ultimatu množično zapuščajo Pakistan

Na tisoče afganistanskih beguncev, ki živijo v Pakistanu, je v minulih dneh zapustilo državo v strahu pred pridržanjem in izgonom. Danes se namreč izteče rok, do katerega morajo priseljenci brez urejenega statusa bivanja, med katerimi so tudi številni Afganistanci, zapustiti Pakistan.

Pakistan je prejšnji mesec napovedal, da bo izgnal vse priseljence, ki nezakonito bivajo v državi, vključno z več sto tisoč afganistanskimi državljani, če države ne bodo zapustili do 1. novembra. Načrte pakistanskih oblasti so kritizirale zahodne vlade in mednarodne skupine za človekove pravice. "S 1. novembrom se je začel postopek pridržanja in posledično deportacije tujcev, ki nezakonito bivajo v državi," je sporočilo pakistansko notranje ministrstvo.

Kot so danes povedali pakistanski predstavniki, se je v zadnjih dveh tednih v domovino vrnilo več kot 100.000 afganistanskih državljanov. Na tisoče Afganistancev je danes čakalo v več kilometrov dolgi vrsti na eni najbolj obremenjeni mejnih točk med Pakistanom in Afganistanom. Po podatkih mejnih uradnikov je dan prej v Afganistan vstopilo najmanj 29.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Pakistanu živi več kot štiri milijone Afganistancev, od katerih jih po ocenah oblasti okoli 1,7 milijona v državi prebiva nezakonito. Mnogi izmed njih Pakistan smatrajo za svoj dom že desetletja, v Afganistanu pa nimajo doma, nekateri pa se bojijo talibanske vlade, piše BBC. Milijoni Afganistancev so se v zadnjih desetletjih zatekli v Pakistan v begu pred nasilnimi konflikti, vključno s približno 600.000 tistimi, ki so pobegnili iz države, potem ko so talibani avgusta 2021 prevzeli oblast.

Pakistan se zaradi odločitve sooča s kritikami Odločitev Pakistana je naletela na ostre kritike agencij ZN, skupin za pravice in talibanske administracije v Afganistanu. Organizacija Human Rights Watch je Pakistan obtožila, afganistanske prosilce za azil prisiljuje v deportacijo z grožnjami in zlorabami. Glavni tiskovni predstavnik talibanske vlade, Zabihullah Mujahid, je prav tako izrazil zaskrbljenost ter dodal, da migranti v državah gostiteljicah do sedaj niso povzročali nobenih težav. Pozval je države, naj prenehajo nasilno poskušati izgnati afganistanske begunce. Ob tem je poudaril, da so vsi Afganistanci v izgnanstvu zaradi političnih razlogov dobrodošli nazaj v domovini in da bodo talibani zagotovili "varno okolje za njih". Ker pa migranti nimajo kje bivati ob povratku v domovino, si oblasti prizadevajo za vzpostavitev začasnih taborišč, piše AP. "Afganistanski povratniki, ki nimajo kam iti, lahko v taboriščih ostanejo mesec dni, dokler ne najdejo bivališča," je dejal namestnik guvernerja province Nangarhar, Ahmad Banwari.

