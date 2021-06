Afganistanski prosilci za azil obsojeni na 10 let zapora zaradi požara na Lezbosu

Mlade Afganistance so na sodišče privedli vklenjene, po izreku sodbe pa se bodo vrnili v zapor v Avlonu nedaleč od Aten, kjer so čakali na sojenje. Marca sta bila zaradi požara v Morii dva mlada Afganistanca obsojena vsak na pet let zapora.

Odvetniki mladih Afganistancev trdijo, da sojenje ni bilo pravično. Po njihovih navedbah so bili trije v času aretacije mladoletni, vendar oblasti tega niso priznale.

Pregon je v veliki meri temeljil na pričanju še enega prosilca za azil iz Afganistana, ki je šesterico identificiral kot odgovorne za požig. Vendar priče po navedbah obrambe v petek ni bilo sodišču, prav tako ga ni bilo na sojenju v marcu, ker ga niso mogli najti.

Odvetniki trdijo, da se je priča spravila na šesterico, ker je Paštun, oni pa so Hazari, ki so preganjana manjšina v Afganistanu. Druge priče tožilstva so bili policisti, gasilci ter uslužbenci Evropske azilne službe in nevladnih organizacij, ki so delali v centru.