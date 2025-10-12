Svetli način
Tujina

Afriška prašičja kuga: prepoved prodaje svinjine, celo pečenega mesa na prireditvah

Zagreb, 12. 10. 2025 19.27 | Posodobljeno pred 32 minutami

Lara Bogataj
V hrvaški Slavoniji se kljub odstrelu več kot 12.000 prašičev samo v zadnjem mesecu še vedno širi afriška prašičja kuga. Zato so uvedli nove ukrepe: prepovedali so prodajo svinjine, celo prodajo pečenega mesa na prireditvah. A mnogi ukrepov ne spoštujejo. Kako verjetno pa je, da okuženo meso pride tudi k nam?

Po tem ko je v zadnjih dveh letih zaradi te bolezni na Hrvaškem poginilo že več kot 51.000 prašičev, so zdaj tamkajšnje oblasti poostrile ukrepe. Na vseh prireditvah v Slavoniji tako velja prepoved prodaje oziroma pečenja svinjskega mesa.

"Verjetno je to pretiran ukrep, kajti vemo, da se virus afriške prašičje kuge s toplotno obdelavo praktično izniči. Razumemo pa, da želijo s tem ukrepom zaščititi rejo v domačem okolju," razlaga Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

A na festivalu Grahfest v Pakracu ni manjkalo ne slanine, ne drugih mesnih dobrot. Vrstijo se sicer pozivi, naj se svinjino zamenja z mesom drugih živali. "Kuha se fižol z govedino, peče se jagnjetina," pravi župan Pakraca Tomislav Novinc. A mnogi se na prepoved poživžgajo. "Suha rebra, svinjska krača, korenje, čebula," našteva eden od kuharjev na prireditvi. Za prepoved glede uporabe svinjine pa pravi, da je neumost.

Čeprav bolezen ni nevarna za človeka, tudi če zaužijemo meso bolne živali, obstaja bojazen prenosa kuge na prašiče, če bi jih hranili z okuženim mesom. "Prej kot slej bo afriška prašičja kuga vdrla tudi v Slovenijo. Samo sreča, torej, nekdo nas čuva v teh zadnjih letih, da tega še nimamo," meni Podgoršek.

Iz Uprave za varno hrano zato še opozarjajo: če potujete na Hrvaško, domov ne prinašajte svinjskega mesa.

afriška prašičja kuga svinjina meso Hrvaška Slavonija Grahfest
Smučanje je pred vrati: za koliko se bo podražilo pri nas?

Delavec_Slo
12. 10. 2025 19.56
+2
In vso to meso so hrvati prodali neumnim slovencem!!!
ODGOVORI
2 0
Sonex
12. 10. 2025 19.57
upam da si se ga fejst nažrl odpadek v poosebljeni obliki
ODGOVORI
0 0
jablan
12. 10. 2025 19.59
se pravi tebi
ODGOVORI
0 0
devote
12. 10. 2025 19.53
+1
pa se nekaj... ker se sionista ne sme komentirat. se ve iz svetega pisma da je hudi duh prosil za milost Jezusa da gre vsaj v svinje ce ze drugam ne sme. seveda so vse zdivjale in sle v jezero in se utopile....zdaj je naslednje... pobija se jih masovno...prasicja kuga, nizke inkarnirane duse... ... no, sionisti boste reinkarnirani kot palestinci ali tam okrog ... eto vam...svoje pobijate ko pobijate druge..
ODGOVORI
1 0
Vrana in vrabček
12. 10. 2025 19.48
+1
Celo Podgoršek, bivši minister, boter Gučka in posredno Znojeve, ki ju je pomagal ustoličit na prestol Uprave za varno hrano, dvomi v nujno kvaliteto strokovnosti in govori o sreči in nekomu, tam gori, ki nas čuva. Podgoršek kje ti je bila pamet ko si spravil na vrh te ljudi.
ODGOVORI
1 0
devote
12. 10. 2025 19.42
+2
jim eu satanist unicuje prehrambeno industrijo in zivinorejo sami pa slepi in se vedno verjamejo nato agresorju , da so pri njemu nekaj vec kot drugi in hlapcevsko zapirajo JANAF srbom...
ODGOVORI
3 1
jutri_pa_res
12. 10. 2025 19.40
+3
To je virusna bolezen in mi ni jasno, zakaj živali ne pocepijo...Ne morem verjeti, da ni cepiva.
ODGOVORI
3 0
jutri_pa_res
12. 10. 2025 19.47
+2
Moram se popraviti, ker sem potem pogledal na Chat. Za afriško prašičjo kugo (APK) — African Swine Fever, ASF — trenutno ne obstaja komercialno dostopno cepivo, ki bi bilo uradno odobreno in varno za uporabo pri prašičih. 🔹 Zakaj ne? Virus afriške prašičje kuge (ASFV) je izjemno kompleksen DNA virus z več geni, ki pomagajo virusu izogibati se imunskemu sistemu. Zaradi te kompleksnosti je razvoj učinkovitega in varnega cepiva
ODGOVORI
2 0
jutri_pa_res
12. 10. 2025 19.49
Se pravi, lahko samo čakamo, kdaj se bodo v kakem laboratoriju preveč igračkali in bo ta virus začel napadati tudi človeka. Pa bo novi covid, v 100 x hujši obliki...
ODGOVORI
0 0
Pig Brother
12. 10. 2025 19.40
+1
v Sloveniji boljš da jo prepovedo, ker po trgovinah in mesarjih je v 95% apfal iz tujine ali farm, ko prašič je samo kemijo, da smrdi meso po jetrah ves čas bilo kter del.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
12. 10. 2025 19.35
+1
Se bojim, da bodo talce predali v trugah ... !!!
ODGOVORI
3 2
boslo
12. 10. 2025 19.31
+4
Še nič pametnega ni prišlo iz Afrike
ODGOVORI
5 1
Rožle Patriot
12. 10. 2025 19.33
+1
... kot tudi ne s Kitajske .. !!
ODGOVORI
5 4
St. Gallen
12. 10. 2025 19.43
-2
Ko bos imel v Ljubljani taxi-robota kot npr. v Shenzehnu se javi....
ODGOVORI
1 3
Rožle Patriot
12. 10. 2025 19.55
To se pa strinjam, v LJ imamo ptredvsem Taxi-*Maymune !!! ...
ODGOVORI
0 0
