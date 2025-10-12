Afriška prašičja kuga: prepoved prodaje svinjine, celo pečenega mesa na prireditvah

Po tem ko je v zadnjih dveh letih zaradi te bolezni na Hrvaškem poginilo že več kot 51.000 prašičev, so zdaj tamkajšnje oblasti poostrile ukrepe. Na vseh prireditvah v Slavoniji tako velja prepoved prodaje oziroma pečenja svinjskega mesa.

"Verjetno je to pretiran ukrep, kajti vemo, da se virus afriške prašičje kuge s toplotno obdelavo praktično izniči. Razumemo pa, da želijo s tem ukrepom zaščititi rejo v domačem okolju," razlaga Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

A na festivalu Grahfest v Pakracu ni manjkalo ne slanine, ne drugih mesnih dobrot. Vrstijo se sicer pozivi, naj se svinjino zamenja z mesom drugih živali. "Kuha se fižol z govedino, peče se jagnjetina," pravi župan Pakraca Tomislav Novinc. A mnogi se na prepoved poživžgajo. "Suha rebra, svinjska krača, korenje, čebula," našteva eden od kuharjev na prireditvi. Za prepoved glede uporabe svinjine pa pravi, da je neumost.

Čeprav bolezen ni nevarna za človeka, tudi če zaužijemo meso bolne živali, obstaja bojazen prenosa kuge na prašiče, če bi jih hranili z okuženim mesom. "Prej kot slej bo afriška prašičja kuga vdrla tudi v Slovenijo. Samo sreča, torej, nekdo nas čuva v teh zadnjih letih, da tega še nimamo," meni Podgoršek.

Iz Uprave za varno hrano zato še opozarjajo: če potujete na Hrvaško, domov ne prinašajte svinjskega mesa.