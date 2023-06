Afriška prašičja kuga še nikoli tako blizu: odkrili so jo na mejah Hrvaške

Hrvaška je, kot poroča Index.hr, zaradi pojava afriške prašičje kuge v bližini meje z BiH, povečala stopnjo previdnosti. Afriška prašičja kuga (APK) je virusna bolezen domačih in divjih prašičev. Virus je neškodljiv za ljudi, vendar povzroča veliko gospodarsko škodo, pojasnjujejo na Lovski zvezi Slovenije: Območja, okužena z APK, trpijo znatne finančne izgube, vezane na izgubo živali, omejitev izvoza živali in mesa ter stroške ukrepov za nadzor in izkoreninjenje bolezni. Izkoreninjenje bolezni lahko traja več let. V Evropi trenutno ni odobrenih cepiv proti APK, zato lahko izbruh pomeni pokončanje velikega števila prašičev na prizadetem območju.