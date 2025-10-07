Tujina
Afriška prašičja kuga: sto evrov za odstrel vsakega divjega prašiča
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Sto evrov za odstrel. Toliko pa bodo po novem na Hrvaškem lovcem plačali za vsakega divjega prašiča, ki ga bodo uplenili na območjih z afriško prašičjo kugo. Lovci ukrep pozdravljajo, pravijo, da so stroški zaradi strogih varnostnih pravil vse višji. Doslej so na Hrvaškem usmrtili okrog šest odstotkov prašičev. Koliko primerov trenutno beležijo?
