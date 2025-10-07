Svetli način
Tujina

Afriška prašičja kuga: sto evrov za odstrel vsakega divjega prašiča

Zagreb , 07. 10. 2025 18.50 | Posodobljeno pred 16 dnevi

Lea Marušič
Sto evrov za odstrel. Toliko pa bodo po novem na Hrvaškem lovcem plačali za vsakega divjega prašiča, ki ga bodo uplenili na območjih z afriško prašičjo kugo. Lovci ukrep pozdravljajo, pravijo, da so stroški zaradi strogih varnostnih pravil vse višji. Doslej so na Hrvaškem usmrtili okrog šest odstotkov prašičev. Koliko primerov trenutno beležijo?

