Afriška unija se pridružuje pozivom k prenehanju uporabe Mercatorjevega zemljevida

55 držav članic Afriške unije je podprlo kampanjo za prenehanje uporabe Mercatorjevega zemljevida sveta iz 16. stoletja. Kampanja, ki poteka pod geslom 'Popravite zemljevid', vlade in mednarodne organizacije poziva k uporabi sodobnejših zemljevidov, ki natančneje prikazujejo velikost Afrike.

Zemljevid, ki ga je za lažjo navigacijo ustvaril kartograf in geograf Gerard Mercator (izvorno Gerardus Mercatore), prikazuje popačeno velikost nekaterih celin – povečana so območja blizu obeh polov, večji sta Severna Amerika in Grenlandija, medtem ko sta Afrika in Južna Amerika pomanjšani. "Morda se zdi, da gre le za zemljevid, vendar v resnici ne," je za agencijo Reuters dejala namestnica predsednika komisije Afriške unije Selma Malika Haddadi . Kot je dodala, Mercatorjev zemljevid ustvarja napačen vtis, da je Afrika "obrobna" , čeprav je po površini druga največja celina z več kot milijardo prebivalcev. Takšni stereotipi pa po njenih besedah vplivajo na medije, izobraževanje in politiko.

Kritika Mercatorjevega zemljevida sicer ni nova, kampanja Popravite zemljevid, ki poteka pod okriljem skupin 'Afrika brez filtra' in 'Spregovori, Afrika' pa je zdaj oživila razpravo in pozvala organizacije, naj sprejmejo prikaz Enakopravna Zemlja (Equal Earth) iz leta 2018, ki skuša odražati dejanske velikosti držav oziroma celin.

"Trenutno prikazana velikost Afrike je napačna," je poudaril Moky Makura, izvršni direktor organizacije Afrika brez filtra. "To je najdaljša kampanja dezinformacij na svetu in se preprosto mora končati," dodaja.

Podobno meni tudi Fara Ndiaye, soustanoviteljica organizacije Spregovori, Afrika. Kot pravi, napačen Mercatorjev zemljevid že stoletja vpliva na identiteto in ponos Afričanov, zlasti na otroke, ki se z njim srečajo že zgodaj v šoli. "Aktivno si prizadevamo za promocijo učnega načrta, kjer bo prikaz Enakopravne Zemlje glavni standard v vseh (afriških) učilnicah," je dejala Ndiayeva. Upa, da ga bodo uporabljale tudi globalne institucije, vključno s tistimi, ki imajo sedež v Afriki.

Haddadijeva medtem pravi, da unija podpira kampanjo, ki je v skladu s ciljem, da Afriki povrnejo "upravičeno mesto na svetovnem prizorišču", sploh ob vse pogostejših pozivih k odškodnini za leta kolonializma in suženjstva. Afriška unija se bo po njenih besedah zavzemala za širšo uporabo zemljevida in se z državami članicami pogovarjala o skupnih ukrepih, je še napovedala Haddadijeva.