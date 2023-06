Afriško prašičjo kugo potrdili tudi v Bosni in Hercegovini

Na farmah, kjer so potrdili afriško prašičjo kugo, je po podatkih ministrstva za kmetijstvo, vodno gospodarstvo in gozdove Republike Srbske skupno okoli 500 prašičev. Rejce so pozvali, naj vsak pogin prijavijo veterinarski službi, ob tem pa dosledno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.

Na širšem območju so do nadaljnjega prepovedali premike prašičev, omejili so tudi njihovo gibanje na kmetijah. Na območju je začasno prepovedano tudi prirejanje sejmov, razstav in drugih dogodkov, na katerih bi se zadrževalo večje število živali, ter prodaja živil živalskega izvora in krme zunaj poslovnih prostorov.

Rejci ob tem po poročanju portala N1 že opozarjajo na potencialno veliko finančno škodo. Župan mesta Bijeljina Ljubiša Petrović je poudaril, da od države pričakuje jasne zaveze o pomoči rejcem.