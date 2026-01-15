Agent ICE tokrat ustrelil moškega, na ulicah izbruhnili nemiri

Po besedah načelnika policije Minneapolisa Briana O'Hare je preiskavo prevzel FBI. Mestne oblasti so pojasnile, da so ustreljenega Venezuelca prepeljali v bolnišnico, njegove poškodbe pa niso smrtno nevarne.

"Agent je v strahu za svoje življenje in varnost, ko so ga iz zasede napadle tri osebe, ustrelil v samoobrambi," so dodali.

Ministrstvo za domovinsko varnost je v svojem poročilu o dogodku zapisalo, da so agenti ICE tokrat v vozilih zasledovali nezakonitega migranta iz Venezuele. Ta naj bi nato izstopil iz vozila in se zapletel v prepir z agenti. DHS trdi, da sta med prepirom iz bližnje stanovanjske stavbe prišli še dve osebi in domnevno napadli agenta.

Kot poroča Sky News , se je incident zgodil le nekaj kilometrov od kraja, kjer je agent ICE prejšnji teden ustrelil žensko, mater treh otrok.

Kmalu po streljanju so se na kraju dogodka zbrali protestniki in izbruhnili so nemiri. "Razumemo vašo jezo. Prosimo vas, da ostanete mirni," je mesto pozvalo protestnike.

Kasneje se je na nov incident, povezan z agenti ICE, odzval tudi župan Minneapolisa Jacob Frey. "Po vsem mestu in po vsej državi imamo agente ICE, ki skupaj z mejnim nadzorom ustvarjajo kaos," je dejal in opozoril, da je Trumpova administracija v mesto napotila 3000 agentov ICE, kar bistveno presega število policistov v Minneapolisu.

"Kaosu Donalda Trumpa ne moremo nasprotovati z lastnim kaosom," je dodal in protestnike pozval, naj gredo domov. Da zapustijo njegovo mesto, je pozval tudi agente ICE.

Prejšnji teden je v ločenem incidentu eden od agentov ICE ustrelil 37-letno Renee Nicole Good, ki je poškodbam na kraju podlegla. Trumpova vlada trdi, da je ženska s svojim vozilom skušala povoziti agente, župan pa je poudaril, da je agent, ki je streljal, ravnal nepremišljeno.

Videoposnetki, ki prikazujejo trenutek streljanja, so namreč pokazali, da je Goodova nameravala zapustiti območje, agent pa je vanjo usmeril orožje in jo vsaj dvakrat ustrelil v glavo.

Ameriški predsednik Donald Trump jo je kmalu po njeni smrti označil za "poklicno agitatorko, ki je nasilno, namerno in brutalno povozila agenta ICE". V novem intervjuju za Reuters pa je zavzel nekoliko bolj zmeren ton. Na vprašanje, ali je agent ravnal pravilno, je odgovoril: "Ne spuščam se v to, kaj je prav ali narobe. Vem, da je bila težka situacija. Do policije, v tem primeru do agentov ICE, je bilo izkazanega zelo malo spoštovanja. Žalostno je na obeh straneh".