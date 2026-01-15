Naslovnica
Tujina

Agent ICE tokrat ustrelil moškega, na ulicah izbruhnili nemiri

Minneapolis, 15. 01. 2026 07.55 pred 44 minutami 2 min branja 59

Avtor:
M.S.
Protesti po novem streljanju v Minneapolisu

V ameriškem Minneapolisu se je zgodil nov incident, v katerega so bili vpleteni agenti službe za priseljevanje in nadzor meja. Zasledovali so Venezuelca, ki v ZDA biva nezakonito, nakar ga je eden od agentov ustrelil v nogo. Ponovna uporaba strelnega orožja je sprožila nove proteste v mestu, kjer je napeto že vse od smrti 37-letne Renee Nicole Good.

Kot poroča Sky News, se je incident zgodil le nekaj kilometrov od kraja, kjer je agent ICE prejšnji teden ustrelil žensko, mater treh otrok.

Ministrstvo za domovinsko varnost je v svojem poročilu o dogodku zapisalo, da so agenti ICE tokrat v vozilih zasledovali nezakonitega migranta iz Venezuele. Ta naj bi nato izstopil iz vozila in se zapletel v prepir z agenti. DHS trdi, da sta med prepirom iz bližnje stanovanjske stavbe prišli še dve osebi in domnevno napadli agenta.

"Agent je v strahu za svoje življenje in varnost, ko so ga iz zasede napadle tri osebe, ustrelil v samoobrambi," so dodali.

Po besedah načelnika policije Minneapolisa Briana O'Hare je preiskavo prevzel FBI. Mestne oblasti so pojasnile, da so ustreljenega Venezuelca prepeljali v bolnišnico, njegove poškodbe pa niso smrtno nevarne.

Kmalu po streljanju so se na kraju dogodka zbrali protestniki in izbruhnili so nemiri. "Razumemo vašo jezo. Prosimo vas, da ostanete mirni," je mesto pozvalo protestnike.

Kasneje se je na nov incident, povezan z agenti ICE, odzval tudi župan Minneapolisa Jacob Frey. "Po vsem mestu in po vsej državi imamo agente ICE, ki skupaj z mejnim nadzorom ustvarjajo kaos," je dejal in opozoril, da je Trumpova administracija v mesto napotila 3000 agentov ICE, kar bistveno presega število policistov v Minneapolisu.

"Kaosu Donalda Trumpa ne moremo nasprotovati z lastnim kaosom," je dodal in protestnike pozval, naj gredo domov. Da zapustijo njegovo mesto, je pozval tudi agente ICE.

Prejšnji teden je v ločenem incidentu eden od agentov ICE ustrelil 37-letno Renee Nicole Good, ki je poškodbam na kraju podlegla. Trumpova vlada trdi, da je ženska s svojim vozilom skušala povoziti agente, župan pa je poudaril, da je agent, ki je streljal, ravnal nepremišljeno.

Videoposnetki, ki prikazujejo trenutek streljanja, so namreč pokazali, da je Goodova nameravala zapustiti območje, agent pa je vanjo usmeril orožje in jo vsaj dvakrat ustrelil v glavo.

Ameriški predsednik Donald Trump jo je kmalu po njeni smrti označil za "poklicno agitatorko, ki je nasilno, namerno in brutalno povozila agenta ICE". V novem intervjuju za Reuters pa je zavzel nekoliko bolj zmeren ton. Na vprašanje, ali je agent ravnal pravilno, je odgovoril: "Ne spuščam se v to, kaj je prav ali narobe. Vem, da je bila težka situacija. Do policije, v tem primeru do agentov ICE, je bilo izkazanega zelo malo spoštovanja. Žalostno je na obeh straneh". 

Minneapolis nemiri protesti agent ice

Trump: Usmrtitev v Iranu ne bo

KOMENTARJI59

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
royayers
15. 01. 2026 08.41
Zakaj "agenti službe za priseljevanje in nadzor meja", ce pa vsi vemo, da je to gestapo?
Odgovori
0 0
MasteRbee
15. 01. 2026 08.40
Je pa tako, če uspe revolt iz tujine med Iranci, zakaj ne bi na Zahodu uspelo mobilizirati peto kolono? Vprašanje je vedno ali jih je dovolj?
Odgovori
0 0
slovenec123456
15. 01. 2026 08.40
Ne spomnim se taksnih nemirov, ko je bil Biden predsednik. Zgleda, da Trumpova administracija seja kaos v Ameriki.
Odgovori
+0
1 1
MasteRbee
15. 01. 2026 08.38
V Iranu je na dan tisoč mrtvih. Mrtvi so vedno, ko ne gre več z manipulacijo "red delat".
Odgovori
0 0
simc167
15. 01. 2026 08.38
to čaka nas če pride pukl na oblast.
Odgovori
-1
3 4
PoldeVeliki
15. 01. 2026 08.40
A je zdaj bolje, ko Golob vsak dan iz meje v notranjost Slovenije pripelje 5 polnih avtobusov ljudi brez dokumentov verčinoma otrok z bradami ?
Odgovori
-1
0 1
BARK
15. 01. 2026 08.40
če bo tkole migrante lovil super....podpiram!!!
Odgovori
0 0
grumf
15. 01. 2026 08.41
A pr nas ostanejo?
Odgovori
0 0
Artechh
15. 01. 2026 08.37
Odlično. Vsak bi počel kar želi. Lepo da so posledice ki se jih morajo bati.
Odgovori
+1
1 0
pepe007
15. 01. 2026 08.37
Nesmiselno delanje drame s strani medijev. Ljudje so se upirali uradni osebi in zakonu, ki ni od "danes" in človek je fasal strel v nogo. A bi jim policist moral razdeliti čokoladice, ker so nelegalno prišli v državo in se norčujejo iz tistih, ki so zapravili kar nekaj denarja, da so dobili legalen status?
Odgovori
-1
1 2
PoldeVeliki
15. 01. 2026 08.35
Zasledovali so Venezuelca, ki v ZDA biva nezakonito ... to je vse kar rabim slišat.
Odgovori
+4
4 0
Lark
15. 01. 2026 08.35
Čakaj, država ima zakone, oblasti lovijo ilegalca, ta se upira in pridružijo se mu še neki lokalci pri napadu na agenta. Vse skupaj pa napisano tako, kot da imajo ilegalci in ti lokalci, ki so napadli agenta prav?
Odgovori
+1
2 1
Wolfman
15. 01. 2026 08.34
Velika ironija je, da je Trump sin migrantskega očeta ter migrantskega dedka, še bolj zanimivo je pa to, da je bil Trump trikrat poročen in od tega sta bili dve migrantki. A ne vidite, da Trump nikakor ne želi oblast dati pravim američanom, za katere vztrajno trdi, da niso zmožni ali vredni ameriškega?!
Odgovori
-1
0 1
Uporabnik1804794
15. 01. 2026 08.37
Prosim razsvetli nas, kdo konkretno so tej "pravi američani" o katerih govoriš?
Odgovori
0 0
DJ-Pero
15. 01. 2026 08.33
V bistvu se ne čudim, da si oranžni ni mogel najti pametnejše žene...
Odgovori
+3
5 2
lokson
15. 01. 2026 08.32
Kontekst članka, pa je sramota, kateri razkriva vso bedo pristranskega in manipultivnega poročanja.
Odgovori
+3
5 2
grumf
15. 01. 2026 08.31
No, vsaj v glavo ni streljal. Napredek..
Odgovori
+4
6 2
sLOVEnec56
15. 01. 2026 08.31
nevladniki morajo imeti na oblekah napis: "mati treh otrok" in bo vredu
Odgovori
+1
4 3
proofreader
15. 01. 2026 08.29
Medtem pa pri Golobu, zdaj ko so samo njegovi na policiji. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 49 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško in sicer 44 na območju PU Novo mesto, 3 na območju PU Maribor in 2 na območju PU Koper. Med njimi smo obravnavali največ državljanov Afganistana (18), Pakistana (10), Nepala (5).
Odgovori
+4
7 3
BARK
15. 01. 2026 08.28
sodelovanje je ključ do mirne rešitve..... malo pretiravajo a vseeno brezspolniki sami delajo probleme za bv.....slej ko prej bi prišlo do tega.....
Odgovori
+5
6 1
DJ-Pero
15. 01. 2026 08.28
"Agent je v strahu za svoje življenje in varnost ustrelil v samoobrambi." V bistvu v "samoobrambi" kot tisti, ki je ubil s tremi streli mater treh otrok. In napihnjeni Trump: "Dobro, da z agentom ni bilo hujšega... So ga že odpustili iz bolnišnice." Bolano! Model bolnišnice ni nikoli videl... :(
Odgovori
-2
6 8
ČrniGad
15. 01. 2026 08.28
Nekateri ne razumejo, da ko je treba izruvat zob, vedno boli. Ni korenite spremembe brez nelagodja. Nas v EU to še čaka. Kasneje bo, bolj bo bolelo.
Odgovori
+9
11 2
