Agent ICE ustrelil priseljenca v New Yorku

Newyorška policija je v četrtek zvečer sporočila, da je bil v popoldanskem streljanju v soseski Bronx ranjen moški, kmalu zatem pa so potrdili, da so bili vpleteni agenti Ice, poročajo ameriški mediji, francoska tiskovna agencija AFP in portal Politico. Na ministrstvu za domovinsko varnost, pod katero spada Ice, so sporočili, da so agenti "skušali aretirati kriminalnega nezakonitega priseljenca iz Dominikanske republike, ki je bil že prej obsojen zaradi velike tatvine ter večkrat aretiran zaradi napada, ropa, posedovanja drog in posedovanja orožja".

Ice agenti FOTO: Profimedia

Dodali so, da je moški preživel in se zdravi v bolnišnici, agenti Ice pa naj bi mu na kraju dogodka nudili tudi prvo pomoč. Na ministrstvu ob tem niso povedali, koliko agentov je bilo udeleženih v incidentu. Najprej so v izjavi zapisali še, da je bil osumljenec povezan z dominikansko tolpo, kasneje pa so v popravljeni izjavi ta del umaknili, navaja AFP. Newyorški župan Mamdani se je ostro odzval in na omrežju X zapisal, da gre za "nesprejemljivo in izjemno resno situacijo". Dodal je, da bo govoril s Trumpom in zahteval konec vseh operacij Ice v New Yorku. "Ne bom le stal in mirno gledal, kako agenti Ice ustrahujejo naše skupnosti," je dodal. Na kraju streljanja se je v četrtek zvečer zbralo več sto ljudi, ki so izrazili nasprotovanje represivnim ukrepom. Odzvala se je tudi demokratska guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul, ki je na omrežju X sporočila, da "od zveznih oblasti pričakuje popolno in pregledno poročilo o okoliščinah tega incidenta".

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