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Agent ICE ustrelil priseljenca v New Yorku

New York, 09. 10. 2026 14.14 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA
Ice agenti

Agent ameriške službe za priseljevanje in carine (Ice) je v New Yorku ustrelil priseljenca iz Dominikanske republike, ki se zdravi v bolnišnici. Newyorški župan Zohran Mamdani se je ostro odzval in napovedal, da bo od predsednika Donalda Trumpa zahteval umik agentov Ice iz New Yorka.

Newyorška policija je v četrtek zvečer sporočila, da je bil v popoldanskem streljanju v soseski Bronx ranjen moški, kmalu zatem pa so potrdili, da so bili vpleteni agenti Ice, poročajo ameriški mediji, francoska tiskovna agencija AFP in portal Politico.

Na ministrstvu za domovinsko varnost, pod katero spada Ice, so sporočili, da so agenti "skušali aretirati kriminalnega nezakonitega priseljenca iz Dominikanske republike, ki je bil že prej obsojen zaradi velike tatvine ter večkrat aretiran zaradi napada, ropa, posedovanja drog in posedovanja orožja".

Ice agenti
Ice agenti
FOTO: Profimedia

Dodali so, da je moški preživel in se zdravi v bolnišnici, agenti Ice pa naj bi mu na kraju dogodka nudili tudi prvo pomoč. Na ministrstvu ob tem niso povedali, koliko agentov je bilo udeleženih v incidentu. Najprej so v izjavi zapisali še, da je bil osumljenec povezan z dominikansko tolpo, kasneje pa so v popravljeni izjavi ta del umaknili, navaja AFP.

Newyorški župan Mamdani se je ostro odzval in na omrežju X zapisal, da gre za "nesprejemljivo in izjemno resno situacijo". Dodal je, da bo govoril s Trumpom in zahteval konec vseh operacij Ice v New Yorku. "Ne bom le stal in mirno gledal, kako agenti Ice ustrahujejo naše skupnosti," je dodal.

Na kraju streljanja se je v četrtek zvečer zbralo več sto ljudi, ki so izrazili nasprotovanje represivnim ukrepom. Odzvala se je tudi demokratska guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul, ki je na omrežju X sporočila, da "od zveznih oblasti pričakuje popolno in pregledno poročilo o okoliščinah tega incidenta".

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New York je sicer znan kot trdnjava demokratov in je eno izmed mest v ZDA, ki svoji mestni policiji prepoveduje sodelovanje pri izvrševanju zveznih predpisov, s katerimi je Trumpova vlada okrepila prizadevanja za pregon priseljencev.

Pri teh prizadevanjih je v ospredju prav agencija Ice, ki je v ZDA tarča kritik zaradi več smrtonosnih strelskih incidentov, med drugim zaradi smrti dveh ameriških državljanov v Minnesoti, ki sta januarja sodelovala na protestih proti nasilju agentov Ice in Trumpove vlade.

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KOMENTARJI8

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jutri_pa_res
09. 10. 2026 15.26
Tam ni trte mrte, groženj z raznimi orožji, zaletavanja v policiste z avti in podobnega, kot je navada pri nas v okolici NM in vedno pogosteje že drugod...Policija takoj odgovori s strelnim orožjem, kar je tudi prav...Včeraj je nekdo v Kopru v policijski avto med vožnjo izpraznil gasilni aparat, s tem popolnoma preprečil pogled iz vozila, ogrozil policiste in ne vem, kako bi to šlo naprej v ZDA...
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
09. 10. 2026 15.21
Ameri se radi streljajo.
Odgovori
-1
0 1
veneti
09. 10. 2026 15.12
res mi ni jasno kaj se dogaja na tem portalu samo leva propaganda in anti sem itizem
Odgovori
+3
4 1
H2OH
09. 10. 2026 15.12
"...skušali aretirati kriminalnega nezakonitega priseljenca iz Dominikanske republike, ki je bil že prej obsojen zaradi velike tatvine ter večkrat aretiran zaradi napada, ropa, posedovanja drog in posedovanja orožja". Sem se že ustrašil, da so ICE streljali na zaposlene med delovnim časom.
Odgovori
+5
5 0
Matic321321
09. 10. 2026 15.34
Bogi revež ne😂
Odgovori
0 0
veneti
09. 10. 2026 15.12
kaki naslovi ste res pravi levaki res kaka naslovnica
Odgovori
+2
3 1
Pikopiko
09. 10. 2026 15.09
Zakaj ga je ustrelil. Ustrelil ga je upravičeno.
Odgovori
+4
4 0
KatiFafi
09. 10. 2026 15.06
Akcija, reakcija.
Odgovori
+2
2 0
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