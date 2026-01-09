Naslovnica
Tujina

Agent ICE ustrelil dve osebi v Portlandu

Portland, 09. 01. 2026 07.31 pred 1 uro 2 min branja 82

Avtor:
STA D.L.
Agent ICE v Portlandu ustrelil dve osebi

Agent zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) je v četrtek v Portlandu v zvezni državi Oregon ustrelil in ranil dve osebi, poročajo ameriški mediji. Do incidenta prihaja potem, ko je agent ICE v sredo v Minneapolisu ubil 37-letno žensko v avtomobilu.

Agenti so v Portlandu ustavili vozilo, ko so se identificirali, pa naj bi voznik zapeljal proti njim in jih skušal povoziti, je pojasnilo ministrstvo za domovinsko varnost. Eden od agentov je nato streljal. Po navedbah ministrstva naj bi bila potnika, ki sta bila v incidentu ranjena, povezana z venezuelsko tolpo Tren de Aragua.

Mestni svetnik Portlanda Jamie Dunphy je za lokalno izpostavo televizije NBC dejal, da gre za del nastajajočega vzorca, ko agenti zvezne vlade povzročajo nemire po državi. "Dali jim bomo vedeti, da takšno obnašanje ni sprejemljivo. To je tiranija," je nadaljeval Dunphy in napovedal proteste.

"Še vedno smo v zgodnji fazi tega incidenta," pa je novinarjem povedal šef policije v Portlandu Bob Day. "Razumemo povečano čustveno napetost, ki jo mnogi čutijo po streljanju v Minneapolisu, vendar prosim skupnost, naj ostane mirna, medtem ko si prizadevamo izvedeti več," je dodal.

Preberi še Agent službe za priseljevanje in carine ZDA v Minneapolisu ubil žensko

Župan Keith Wilson je medtem zvezne oblasti pozval, naj umaknejo svoje agente in prenehajo z delovanjem, dokler ne bo končana preiskava streljanja.

Do streljanja v Portlandu prihaja le dan po tem, ko je agent ICE v sredo v Minneapolisu ubil 37-letno Renee Good v avtomobilu. Incident je sprožil proteste, ki jih je guverner Tim Walz označil za "domoljubno dolžnost".

Preberi še Kdo je 37-letnica, ki jo je ustrelil agent ICE?

Podpredsednik ZDA JD Vance je sicer v četrtek v Beli hiši povedal, da si je 37-letnica sama kriva za smrt. Njen nekdanji mož pa je za lokalne medije v Minneapolisu povedal, da je v sredo odložila enega od svojih treh otrok v šoli in se je vračala domov, pri čemer je imela nekaj težav na zasneženi cesti.

Težave naj bi povzročili zvezni agenti po nepotrebnem, ker so zahtevali, da stopi iz vozila, vendar jih ni ubogala in je skušala odpeljati, nakar jo je agent ICE ustrelil in ubil, poroča televizija ABC.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dejala, da je bil omenjeni agent lani vpleten v incident, ko ga je med poskusom aretacije osumljeni nezakoniti priseljenec z avtomobilom nekaj časa vlekel po cesti. To je potrdil tudi Vance, ki je menil, da potem ni čudno, da je zdaj streljal na žensko.

Portland ICE streljanje priseljevanje tolpa

Komunalne storitve, vrtci in dohodki: zakaj je življenje v eni občini dražje kot v drugi

Rusi nad Lviv poslali orešnika: 'To je maščevanje za napad na rezidenco'

KOMENTARJI82

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1888402
09. 01. 2026 09.51
Le naprej tako. Dokler vas lastno ljudstvo ne zrusi tako kot vi rusite. Le naprej.
Odgovori
0 0
JohannDoe
09. 01. 2026 09.47
@potara Gledam seznam žrtev iz zgodovine oziroma enega izmed mnogih uradnih, ki povejo podobno, pa na prvih dveh mestih dva levičarja močno vodita. Šele nato pride vaš priljubljen Dolfi (za katerega se niti njegovi privrženci sami očitno ne znajo odločit ali je bil levičar ali desničar). Dolfi je ordiniral po pol Evrope, ta dva levičarja pa nad lastnimi "podložniki" oziroma državljani. Njune številke so nore. A torej tudi ko oblast dobi levičar je teror nad državljani al kako?
Odgovori
+2
2 0
JohannDoe
09. 01. 2026 09.48
Na koncu dneva izpade da ste zagovorniki "terorja nad lastnimi državljani" bolj kot ne eni in isti, na leve in desne se pa razvrščate po vremenu.
Odgovori
0 0
GhostWithAxe
09. 01. 2026 09.43
Normalen posten clovek ki uposteva uradno osebo in ce je potrebno spostuje navodila in ne napada, bezi - ne bo imel nikakrsnih problemov. Lahko ze nehate s propagando ker so nastopili drugi casi ko cviljenje levih aktivistov nima in ne bo imelo nobenega efekta. Navlekli ste slabe case kjer po ulicah harajo oborozeni kriminalci in nekdo bo to moral porihtat ce boste vsi hoteli imet red in mir in dobre stare case - kot je bilo recimo 30 let nazaj.
Odgovori
+6
7 1
odlekiran
09. 01. 2026 09.48
No pa še zoprne težave povratništva so tako rešene.
Odgovori
+2
2 0
Kali?opko Kali?opkovi?
09. 01. 2026 09.39
Kje je black nikes matter aja tabelo so ustrelil pa potem ne morejo razbiti izložbe in nove najkice uzeti iz trgovine
Odgovori
+3
5 2
lilihip
09. 01. 2026 09.39
''ker so zahtevali, da stopi iz vozila, vendar jih ni ubogala in je skušala odpeljati'' torej kdo je kriv, ni incidenta in ICE ni kriv za ne-sodelovanje.
Odgovori
+1
3 2
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.43
Za ene je to preveč informacij naenkrat
Odgovori
+4
4 0
jutri_pa_res
09. 01. 2026 09.39
Če želimo razumeti reakcije policistov v ZDA, moramo vedeti, da je v letu 2025 v ZDA med opravljanjem dolžnosti umrlo 111 policistov, od tega jih je bila polovica ustreljenih, mnogo iz vozil, ki so jih ustavljali. Tako da je tam skrajno sumljivo, če se nekdo v vozilu čudno obnaša, če npr noče dati rok na vrh volana, noče na poziv izstopiti ipd...Vsako ogrožanje policista s premikom vozila ali namerno zaletavanje v policijski avto pa se smatra kot napad s smrtonosnim orožjem in policija takoj odgovori s strelnim orožjem...
Odgovori
+3
3 0
odlekiran
09. 01. 2026 09.46
Tole je že pregloboka misel za levičarje.
Odgovori
+2
2 0
GhostWithAxe
09. 01. 2026 09.52
Zagovedna levicar preprosto ignorira konkretne podatke in resnice ker to no vskladu z njenim/njegovim lastnim prepricanjem. Taksno psiholosko stanje dobro opisujejo vsi znani
Odgovori
0 0
GhostWithAxe
09. 01. 2026 09.54
…vsi znani psihologi iz zgodovine psihologije.
Odgovori
0 0
AugustLandmesser
09. 01. 2026 09.36
kakšen incident...? ! gre za zločine ice ekipe produkt desnega Mega lopova, kriminalca , lažnivca, zločinca trumpa...
Odgovori
+0
3 3
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.39
hahahhahahahaha megla v ljubljani megla v glavi
Odgovori
+2
3 1
AugustLandmesser
09. 01. 2026 09.43
zmerni...sorry...nisem mahnić ali janša...češ rabljen bel robček
Odgovori
0 0
SkrajnoDesni
09. 01. 2026 09.30
Play stupid games, win stupid prizes. Če te policaj oz. agent ustavlja in zahteva, da vozilo zapustiš in se identificiraš, to storiš in pika! V nasprotnem primeru je prav, da agenti in policaji uporabijo silo. Nisem še slišal, da bi kakšen policaj ali agent nekoga ubil, ko bi ta sodeloval in poslušal ukaze.
Odgovori
+0
3 3
AugustLandmesser
09. 01. 2026 09.41
1. Tukaj NI bil vpleten policist/ ne milicaj po tvoje in 2. ICE nima teh pooblastil / kar je jasno povedal župan Minnespolisa...3. in jih tudi nagnal...
Odgovori
-4
0 4
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.46
ravno župan nima kaj za blebetat ICE je federalna organizacija in ti na lokalni ravni nimaš kaj odločat
Odgovori
+3
3 0
ecoliqua
09. 01. 2026 09.28
Ne pozabite...desničarji so patolośki lażnjivci...
Odgovori
-6
2 8
lilihip
09. 01. 2026 09.40
narobe si črkoval ''levičarji''
Odgovori
+2
2 0
kala 09
09. 01. 2026 09.26
Ja red mora biti.
Odgovori
+8
8 0
Wolfman
09. 01. 2026 09.28
Se strinjam, enako velja za Ukrajino!
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
09. 01. 2026 09.26
Pravi kavbojci istrebili so domorodce indijance in si prisvojili zemljo
Odgovori
+5
7 2
Mclaren
09. 01. 2026 09.24
A ti plačanci kako kvazi agenti streljajo vsepovprek??? Sicer pa kako laže njihova shirana ministrica, čisto v stilu kavbojca krampa!
Odgovori
-3
4 7
Artechh
09. 01. 2026 09.26
Seveda če jim onemogoča delo in jih želiš po voziti
Odgovori
+4
5 1
AugustLandmesser
09. 01. 2026 09.38
artech...lažeš...Vsi v Minesoti te hipno postavijo ob bok trumpu ...mega lažnivcu
Odgovori
0 0
NeXadileC
09. 01. 2026 09.21
Iz posnetkov dogodkov v Minneapolisu je povsem razvidno, da streljanje ni prav nič prispevalo varnosti agenta, ali kogarkoli.
Odgovori
+0
4 4
progresivnidaveknastanovanja
09. 01. 2026 09.25
res je, vendar ni vsak primer isti
Odgovori
+2
3 1
Pujček
09. 01. 2026 09.17
Američani so bedaki. Potrebno bi bilo prekinit vse stike s to sodrgo.
Odgovori
+5
12 7
antipolitik2
09. 01. 2026 09.22
Ma sem hotel dati like pa sem narobe kliknil :)
Odgovori
-3
0 3
StayALive
09. 01. 2026 09.16
Tole je bil prvi jedrski napad na Ukrote. Sedaj Ukroti lahko legitimno odgovorijo z umazano bombo na smo piko moskovskega prstana. To bi zaleglo.
Odgovori
-5
3 8
JohannDoe
09. 01. 2026 09.24
Kaj si ti pobegnil od kje al kaj?
Odgovori
+4
5 1
Maxx365
09. 01. 2026 09.31
...in potem rusi z jedrsko napadejo vsa mesta v ukrajini, nato si ukrajinci izposodijo nekaj jedrskih konic od francozov in britancev, pa z njimi napadejo moskvo, nato rusi odgovorijo z jedrsko bombo na london in pariz, nato američani pošljejo svoj jedrski arzenal na rusijo in še malo v peking ... bum*bar
Odgovori
+0
1 1
pojtrarara
09. 01. 2026 09.14
tak se to dela ko oblast dobi desnicar, zacne izvajat teror nad lastnimi drzavljani...
Odgovori
-7
6 13
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.17
aha nad lastnimi državljani hahaha potem bi morala tele racije delat policija iz mehike, venezuele, kolumbije....
Odgovori
+9
12 3
Analist
09. 01. 2026 09.23
Prva naloga oblasti je, da zaščiti državljane pred ilegalci in potencialnimi nevarnimi osebki. V Evropi imaš pa več možnosti, da te bo ilegalec zahrbtno zabodel, kot ima legalec možnosti, da bi ga ustavila policija. Kje je tu logika?
Odgovori
+6
7 1
petb
09. 01. 2026 09.24
Če se pri nas oblast 2022 ne bi zamenjala, bi še vedno imeli policijsko uro, zaplinjanje, izobraževanje na daljavo, dovolilnice za pot v sosednjo vas.....
Odgovori
-2
2 4
Artechh
09. 01. 2026 09.28
Jah seveda... Vse to je bilo odmaknjeno tistih ki so dal. Drugače je p zahodna Evropa.pod levičarji mela strožje ukrepe.
Odgovori
+2
2 0
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.28
petb vzami rajše tablete s podalšanim sproščanjem jutranja doza že popušča
Odgovori
+5
5 0
Wolfman
09. 01. 2026 09.13
Nekaj pa je zagotovo! Da tile ameriški diplomati iz Lviva se zagotovo ne bodo več vrnili v Ukrajino?
Odgovori
+2
4 2
Trikrat cepljen
09. 01. 2026 09.12
Zakaj bežijo z avtom ? Policaj te ustavi, ti pa po gasu. Zakaj sploh imamo policijo ? Wooki filozofija pravi, da so kratene človekove pravice, če te policaj pogleda. ??
Odgovori
+1
9 8
pojtrarara
09. 01. 2026 09.13
to sploh policaji niso, nimajo nobenih policijskih pooblastil
Odgovori
+2
7 5
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.18
sej tudi to niso prebivalci amerike nimajo tudi nobenih pravic biti v ameriki
Odgovori
+9
11 2
SpamEx
09. 01. 2026 09.19
Trikrat cepljen človeško življenje mora biti vedno prioriteta. V ZDA imajo problem spoštovanjem življenja. To bi morala biti v vsaki družbi najvišja vrednota.
Odgovori
+0
3 3
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.24
res če se zaženeš s avtomobilom proti policiji je tudi na njegovem prvem mestu bilo človekovo življenje ? Pa splavljanje otrok vse počez ker neznajo noge skup držat je tudi življenje na prvem mestu
Odgovori
+2
4 2
Artechh
09. 01. 2026 09.28
Seveda da so Lej kaj jim piše na jopicih
Odgovori
+1
1 0
Analist
09. 01. 2026 09.32
Ilegalci so v osnovi kriminalci, niso v evidenci in bi morali biti smatrani kot potencialno nevarne osebe. Glede na odprtost meja in slabega nadzora se lahko samo vprašamo koliko vohunov hodi po Evropi? Nekateri bi jim najraje še sensvič dali za po poti. Človeško življenje mora biti prioriteta, moramo pa razlikovati med kriminalci in davkoplačevalci. Kje je sploh smisel plačevanja davkov, če niti osnovna varnost ni zagotovljena? Punca v Ljubljani ne upa več sama hodit. Si res želimo takšnega okolja za naše otroke? Sram naj vas bo zagovornikov kriminalcov. Novodobni izdajaleci.
Odgovori
+2
2 0
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.10
EU voditelji bi se lahko kaj naučili ne pa da AUDI mafija po nemčiji krade in ruva bankomate kot za šalo.... Tudi v EU bo treba enkrat narediti čistko dolgo časa smo puščali meje odprte zdaj bo pa treba vso delo za nazaj naredit... Tole obsojanje ICE policije je pa tako splošno zano s strani zahodnih medijev posnetka pa nihče nikoli ne objavi napišejo kot pa, da so bili kriminalci žrtve... če se z autom zaženeš proti policiji imajo vso pravico spraznit cel saržer v tebe... najbolje bi bilo da se policaji kar pustijo da jih povozijo res ste zreli za psihijatrijo... Bežanje pred policiji pa že tako samo po sebi pove, da imaš nekaj za skrivat zakaj bi drugače bežal in skušal pobegnit ? samo levičarji to ne razumejo
Odgovori
+4
8 4
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.27
Ker lahko imaš tudi ti rdečo zvezdo svoboda govora rdečka
Odgovori
+3
3 0
StayALive
09. 01. 2026 09.09
Bombniki so že v Angliji skupaj z eksekutorji DeltaForce. Napad na Grenlandijo bo v 24 urah !
Odgovori
-8
1 9
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.12
a svizec že zavija čokolado ?
Odgovori
+7
7 0
Wolfman
09. 01. 2026 09.16
Upam, da bo maričani tako globo kopali, da jih pobije kakšna skrite in še neodkrite ubijalska bakterija iz časov pred ledeno dobo!
Odgovori
+3
3 0
8282
09. 01. 2026 09.21
Ti dejansko misliš, da bodo ZDA napadle Grenlandijo iz Anglije???
Odgovori
+3
3 0
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.26
8282 pomoje jo bodo napadli iz Danske hahaha
Odgovori
+3
3 0
