Agent ICE ustrelil dve osebi v Portlandu

Agenti so v Portlandu ustavili vozilo, ko so se identificirali, pa naj bi voznik zapeljal proti njim in jih skušal povoziti, je pojasnilo ministrstvo za domovinsko varnost. Eden od agentov je nato streljal. Po navedbah ministrstva naj bi bila potnika, ki sta bila v incidentu ranjena, povezana z venezuelsko tolpo Tren de Aragua.

Mestni svetnik Portlanda Jamie Dunphy je za lokalno izpostavo televizije NBC dejal, da gre za del nastajajočega vzorca, ko agenti zvezne vlade povzročajo nemire po državi. "Dali jim bomo vedeti, da takšno obnašanje ni sprejemljivo. To je tiranija," je nadaljeval Dunphy in napovedal proteste.

"Še vedno smo v zgodnji fazi tega incidenta," pa je novinarjem povedal šef policije v Portlandu Bob Day. "Razumemo povečano čustveno napetost, ki jo mnogi čutijo po streljanju v Minneapolisu, vendar prosim skupnost, naj ostane mirna, medtem ko si prizadevamo izvedeti več," je dodal.