Tujina

Agent službe za priseljevanje in carine ZDA v Minneapolisu ubil žensko

Minneapolis, 08. 01. 2026 06.25 pred 11 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Agent ICE ustrelil žensko

Agent ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine je v sredo v mestu Minneapolis ustrelil in ubil 37-letno žensko. Incident je sprožil proteste v mestu in ogorčenje tamkajšnjih politikov. Župan Minneapolisa je agentom Ice zabrusil, naj se poberejo iz mesta, guverner Minnesote pa pripravlja mobilizacijo nacionalne garde.

Videoposnetki prič prikazujejo agente ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE), zbrane okoli avtomobila, pri čemer je eden od njih skušal odpreti vrata, vozilo pa je nato odpeljalo naprej. Drugi agent je s pištolo ustrelil proti voznici. Avtomobil se je kmalu za tem zaletel v parkirano vozilo, na posnetkih pa je slišati kletvice prič na račun agentov Ice.

Na nobenem od zornih kotov posnetka incidenta ni videti, da bi bil katerikoli agent v kakršnikoli nevarnosti. Ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem je sicer novinarjem povedala, da je šlo za samoobrambo pred terorističnim dejanjem, ker da je voznica z vozilom napadla agente.

Njeno izjavo je ponovil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je v objavi na Truth Social dodal, da je čudež, da je agent še živ, za vse skupaj pa obtožil radikalno levico.

Trump in Noem sta zatrdila, da je bil agent poškodovan in se je zdravil v bolnišnici, vendar iz posnetkov incidenta ni možno razbrati, kje in kako naj bi se poškodoval.

Župan agentom ICE: Poberite se iz mesta!

Župan Minneapolisa Jacob Frey je ministričin opis dogodka označil za popolno bedarijo, agentom ICE pa zabrusil, naj se poberejo iz mesta. "To, kar počnejo, ne zagotavlja varnosti Amerike. To, kar počnejo, ustvarja kaos in nezaupanje," je dodal.

"Vemo, da je 37-letna ženska mrtva in da jo je ustrelil ICE. Tega trenutka smo se bali že od samega začetka prisotnosti ICE v Minneapolisu," je še dejal.

FOTO: AP

Policijski načelnik Minneapolisa Brian O'Hara je novinarjem na kratko opisal streljanje, vendar ni navedel, da bi voznica skušala komu škodovati. Dejal je, da je bila ustreljena v glavo. "Ta ženska je bila v svojem vozilu in je blokirala Portland Avenue. V nekem trenutku se ji je peš približal zvezni agent in vozilo se je začelo premikati, agent pa je ustrelil," je dodal.

Emily Heller, ki je bila priča dogodku, je za lokalne medije povedala, da je agent žrev večkrat ustrelil v obraz.

Guverner Minnesote Tim Walz je medtem povedal, da pripravlja nacionalno gardo na morebitno razporeditev. "Na poti do odgovornosti in pravice nas ne bo nič ustavilo. Preiskavo vodi državni urad za kazenske preiskave. Imam zelo preprosto sporočilo: ne potrebujemo več pomoči od zvezne vlade," je dejal.

"Agent ICE, ki je danes v Minneapolisu ustrelil in ubil žensko, bi moral biti takoj aretiran in odpuščen. Naša skupnost je trenutno v veliki bolečini zaradi tega, kar se je zgodilo. To je nekaj, česar ljudje ne bodo sprejeli in ne bodo dopustili," pa je za CNN povedal član mestnega sveta Minneapolisa Jason Chavez.

Demokratska kongresnica iz Minnesote, Ilhan Omar, je dejala, da je bila žrtev "pravna opazovalka" delovanja ICE, ki je v zadnjih dneh v mesto poslala več svojih agentov. 

Zaradi dogodka izbruhnili protesti

Protesti v Minneapolisu so izbruhnili nemudoma na kraju dogodka, ko so prisotni kričali na agenta, ki je ustrelil žensko z vzkliki "sramota!, sramota!", dokler se ni umaknil v avtomobil in odpeljal. Protestniki so nato v agente, ki so se umikali, začeli metati snežne kepe.

Po umiku agentov so na prizorišče začeli prihajati prebivalci mesta prižigat sveče in polagat cvetje. Do večera se jih je zbralo več tisoč.

agent zda ženska minneapolis

