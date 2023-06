Agenta FBI, ki je postal ruski vohun, v zaporu našli mrtvega

Kot protiobveščevalni agent je imel odličen dostop do informacij, ki so bile Rusom zelo koristne. Kompromitiral je več deset sovjetskih uslužbencev, ki so vohunili za ZDA, in nekateri so bili usmrčeni. Posredoval je podrobnosti o več ameriških operacijah, kot so prisluškovanje, nadzor in prestrezanje komunikacij. Sovjetom je posredoval načrte, kako bi se ZDA odzvale na jedrski napad tako pri zaščiti najvišjih vladnih uradnikov kot pri povračilnih ukrepih.

Hanssen je uslužbenec FBI postal 12. januarja 1976 in je imel dostop do zaupnih podatkov. Leta 1985 je začel informacije in gradivo pošiljati v Rusijo ter nekdanjo Sovjetsko zvezo. Pri dopisovanju s svojimi vodjami je uporabljal vzdevek "Ramon Garcia".

Na ruske račune prejel več kot 1,4 milijona dolarjev

Več let ga niso ujeli, čeprav je bilo okoli njega več nenavadnih situacij. Leta 1994 je FBI namreč aretiral vohuna Aldricha Hazena Amesa, a urad je ugotovil, da še vedno prihaja do uhajanja tajnih podatkov. Sprožili so preiskavo Hanssena in pri tem pohiteli, saj se je bližala njegova upokojitev. Končni cilj je bil, da bi ga ujeli kar pri dejanju.

Da bi ga zvabili nazaj na sedež FBI, kjer bi ga lahko podrobneje spremljali, so mu dali lažno nalogo. Januarja 2001 je začel delati v svoji novi pisarni na sedežu FBI, ki pa je bila opremljena s skritimi kamerami in mikrofoni.

Mesec dni kasneje so ugotovili, da odšel v park Foxstone, ki ga je sicer pogosto obiskoval, s seboj pa je imel plastično vrečko s tajnim gradivom, ki naj bi ga prevzela druga oseba. Ko se je vračal do svojega vozila, pa so ga aretirali. Med aretacijo je agente FBI vprašal: "Zakaj ste potrebovali toliko časa?"

79-letni Hanssen je na svoje ruske račune prejel več kot 1,4 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov) v gotovini, diamantih in denarju. Na njegovem primeru je delalo 300 agentov. Pred aretacijo je s svojo družino, ženo in šestimi otroki, živel v skromni hiši v predmestju Virginije.

Kasneje je priznal, da je imel FBI zelo slabo varnost, pri vohunjenju pa je sodeloval, da bi se izognil smrtni kazni.

Po njem posneli tudi film

Razkritje Hanssena je njegove prijatelje in sosede šokiralo, saj so ga opisali kot tihega in skromnega, čeprav naj bi bil strog oče.

Vendar je imel še drugo negativno stran – spolno obsedenost. Na skrivaj je snemal pornografske posnetke svoje žene in jih kazal prijatelju, pogosto naj bi zahajal tudi v striptiz klube, kjer je skušal striptizete spreobrniti v katolištvo.

Poleg tega naj bi na spletu objavljal spolno eksplicitne zgodbe o sebi in svoji ženi ter delil njene gole fotografije.

Leta 2002 je krivdo priznal in bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. V enem od pisem ruskim kolegom je zapisal, da se je za to pot odločil, ko je bil star 14 let. Ob izreku kazni se je opravičil in dejal, da ga je sram svojih dejanj. O njegovi zgodbi so v ZDA posneli tudi film.

Kot je navedel urad za zapore, so Hanssena našli neodzivnega v ponedeljek zjutraj. Kljub poskusom oživljanja so ga kasneje razglasili za mrtvega. Vzrok smrti še ni znan.