Svetli način
Tujina

Agente, ki so preiskovali Trumpa, odpustili, zaposlili nazaj in znova odpustili

Washington, 07. 11. 2025 11.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
U.Z.
Komentarji
16

Štirje agenti FBI so začetek tedna preživeli kot na vrtiljaku, a žal ne tako zabavno – najprej so bili v ponedeljek odpuščeni, istega dne ponovno zaposleni, v torek pa znova odpuščeni. Šlo je za poskus direktorja FBI Kasha Patela, da odslovi agente, ki so pomagali preiskovati prizadevanja Donalda Trumpa za razveljavitev volilnih rezultatov leta 2020. Ta odpuščanja pa niso prva, Patel naj bi se lotil čistke osebja, ki je razjezilo Trumpovo administracijo.

Direktor FBI Kash Patel je agente sprva odpustil v ponedeljek, vendar jih je po nasprotovanju ameriške državne tožilke Jeanine Pirro iz okrožja Columbia in drugih še isti dan ponovno zaposlil. Toda do torka zjutraj se je očitno odločil, da bo vztrajal pri svoji prejšnji odločitvi in jih je ponovno razrešil dolžnosti, poroča Washington Post.

Pirrova, nekdanja zvezdnica televizije Fox News, je sicer zagovarjala Trumpove trditve, da so bile volitve leta 2020 prirejene, a tokrat naj bi agente zagovarjala, ker so delali na primerih, pomembnih za njen urad.

Znotraj urada FBI vlada kaos, direktor je spložil čistko zaposlenih, ki so preiskovali Trumpa.
Znotraj urada FBI vlada kaos, direktor je spložil čistko zaposlenih, ki so preiskovali Trumpa. FOTO: AP

Niso edini

Omenjeni štirje agenti pa niso prvi, ki so izgubili službe zaradi primerov, ki so jim bili dodeljeni. Čistka osebja pod Patelovim vodstvom je povzročila odpuščanja številnih visokih uradnikov in agentov, vpletenih v preiskave ali dejanja, ki so razjezila Trumpovo administracijo, poroča Independent.

Preberi še Trump: To je največji politični lov na čarovnice v ameriški zgodovini

Prejšnji teden je Patel že odpustil najmanj dva agenta, povezana s preiskavo o prizadevanjih za spremembo izidov volitev leta 2020. Odpustil je tudi visokega uradnika, odgovornega za nadzor nad floto FBI-jevih letal, ki je bil v agenciji zaposlen 27 let. 

Ta poteza je sledila valu medijske pozornosti zaradi njegove prepogoste uporabe vladnega letala za zasebna potovanja. Prejšnji teden se je namreč izkazalo, da je 45-letni Patel odletel na nastop svojega dekleta, 26-letne country pevke Alexis Wilkins, na dogodku Real American Freestyle na državni univerzi Pennsylvania. Zaradi poročanja medijev o tem je bil tako razjarjen, da je odpustil vodjo, medijska poročila pa označil za "več kot patetična".

Val tožb: 'Gre za politično maščevanje'

Odpuščanja so že sprožila val tožb, zaposleni pa republikanske voditelje obtožujejo političnega maščevanja. Trije visoki uradniki FBI, ki so izgubili službo, so septembra vložili tožbo zoper Patela in ga obtožili, da je podlegel političnemu pritisku od zgoraj, da bi izvedel "kampanjo povračilnih ukrepov".

Izguba številnih visokih uradnikov znotraj FBI škoduje tudi morali zaposlenih, za The Washington Post še pripovedujejo ljudje, seznanjeni z razmerami znotraj urada.

V ločenem poročilu, ki ga je objavila agencija Associated Press, je Združenje agentov FBI, ki Patela kritizira zaradi vala odpuščanj, povedalo, da je direktor "prezrl zakon in sprožil kampanjo nepredvidljivega in samovoljnega povračila".

"Včerajšnja dejanja – v katerih so bili posebni agenti FBI odpuščeni, kmalu zatem ponovno zaposleni, nato pa znova odpuščeni – nakazujejo na kaos, ki nastane, ko se ignorirajo dolgoletne politike in procesi," je sporočilo združenje. "To, da je agentu dodeljena preiskava in jo ustrezno izvaja v skladu z zakonom, ne bi smelo biti nikoli razlog za odpoved," so poudarili.

Kash Patel
Kash Patel FOTO: AP

Pogrom nad Jackom Smithom

Republikanski senatorji so prejšnji mesec obtožili tudi posebnega svetovalca Jacka Smitha – ki je vodil preiskavo vmešavanja v volitve po Trumpovem porazu leta 2020 – da je neupravičeno pridobil dnevnike klicev devetih republikanskih zakonodajalcev. 

Zapisi so pokazali, s kom so se senatorji pogovarjali in kako dolgo so trajali klici v času napada na Kapitol 6. januarja 2021, ne pa tudi vsebine pogovorov. "Ko je postalo jasno, da je Trump izgubil volitve in da so zakonita sredstva za izpodbijanje volilnih rezultatov propadla, se je zatekel k vrsti kriminalnih prizadevanj, da bi ohranil oblast," je v svojem poročilu, objavljenem januarja letos, zapisal Smith.

Preberi še Jack Smith odstopil od kazenskega pregona Trumpa

V 174-stranskem poročilu trdi, da so ta prizadevanja vključevala "poskuse, da bi državne uradnike prepričali, da ignorirajo dejansko štetje glasov; da bi izdelali lažne sezname predsedniških volivcev v sedmih državah, ki jih je izgubil; da bi uradnike ministrstva za pravosodje in podpredsednika Michaela R. Pencea prisilili, da bi ravnali v nasprotju s svojimi prisegami in namesto tega spodbujali Trumpove osebne interese".

fbi odpuščanja agenti kaos maščevanje trump Kash Patel
Naslednji članek

Šef Tesle Elon Musk uspel: delničarji so mu odobrili milijardno nagrado

Naslednji članek

Domnevna Putinova ljubica se je poročila z ruskim pop zvezdnikom

SORODNI ČLANKI

V preiskavi ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve prve obtožnice

Trump o odstavitvi šefa FBI: Comey svojega dela ni opravljal dobro

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dannyer
07. 11. 2025 13.23
+1
ne pozabimo da so bile slike k iso jih mediji dali ven zreirane FN. torej so bili politično motivirnai in ne nevtralni. prav je da skurompiranci letijo
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
07. 11. 2025 13.05
+4
isto kot pri nas,preiskovali lopovska posla jufkota ter companije,so jih potem pa premestili
ODGOVORI
4 0
mr.poper
07. 11. 2025 12.58
+3
Ivan vse lepo zapisuje .Ne poznam USA demokracije po moje je to hudo mimo -do kdaj še ?
ODGOVORI
4 1
ho?emVšolo
07. 11. 2025 12.52
+3
Medtem ga je ljudstvo znova ustoličilo, da si je ded lahko očistil grehe.
ODGOVORI
3 0
mr.poper
07. 11. 2025 13.19
Tako kot STALINA ,NA KONCU JIH JE VSE POBIL .-tako so zapisali -sedaj je, isto številke rastejo -z sloganom ,moja država ima zmeraj prav !
ODGOVORI
0 0
Masai_Mara
07. 11. 2025 12.42
+4
Ista zgodba kot pri nas ko politiki ,levi in desni, odločajo o vodstvu policije.
ODGOVORI
4 0
simc167
07. 11. 2025 12.24
+11
Trump isti kot naš pukljasti krokar
ODGOVORI
13 2
2fast4
07. 11. 2025 12.20
+5
Kaj dela politika...Organi pregona bi mogli delovati brez sodelovanja politike...
ODGOVORI
6 1
kladivo
07. 11. 2025 12.19
+5
De.okracija pa to v zda
ODGOVORI
6 1
MatPaat
07. 11. 2025 12.18
-1
Pri nas nič kaj drugače z Bobnarjevo in Lindavom.
ODGOVORI
5 6
Hugh_Mungus
07. 11. 2025 12.12
+8
Hahaha banana republika. Ubogi Američani
ODGOVORI
10 2
Wolfman
07. 11. 2025 12.11
+7
Za rasisticnim Trumpovimi neumnostmi bo potrebno vedno poravljati.
ODGOVORI
9 2
suleol
07. 11. 2025 12.07
+6
haha nemores nic komentirqt zakaj ze a zato ker je pac normalno da se mlatijo ljudje al
ODGOVORI
7 1
