Agente, ki so preiskovali Trumpa, odpustili, zaposlili nazaj in znova odpustili

Štirje agenti FBI so začetek tedna preživeli kot na vrtiljaku, a žal ne tako zabavno – najprej so bili v ponedeljek odpuščeni, istega dne ponovno zaposleni, v torek pa znova odpuščeni. Šlo je za poskus direktorja FBI Kasha Patela, da odslovi agente, ki so pomagali preiskovati prizadevanja Donalda Trumpa za razveljavitev volilnih rezultatov leta 2020. Ta odpuščanja pa niso prva, Patel naj bi se lotil čistke osebja, ki je razjezilo Trumpovo administracijo.

Direktor FBI Kash Patel je agente sprva odpustil v ponedeljek, vendar jih je po nasprotovanju ameriške državne tožilke Jeanine Pirro iz okrožja Columbia in drugih še isti dan ponovno zaposlil. Toda do torka zjutraj se je očitno odločil, da bo vztrajal pri svoji prejšnji odločitvi in jih je ponovno razrešil dolžnosti, poroča Washington Post. Pirrova, nekdanja zvezdnica televizije Fox News, je sicer zagovarjala Trumpove trditve, da so bile volitve leta 2020 prirejene, a tokrat naj bi agente zagovarjala, ker so delali na primerih, pomembnih za njen urad.

Znotraj urada FBI vlada kaos, direktor je spložil čistko zaposlenih, ki so preiskovali Trumpa. FOTO: AP icon-expand

Niso edini

Omenjeni štirje agenti pa niso prvi, ki so izgubili službe zaradi primerov, ki so jim bili dodeljeni. Čistka osebja pod Patelovim vodstvom je povzročila odpuščanja številnih visokih uradnikov in agentov, vpletenih v preiskave ali dejanja, ki so razjezila Trumpovo administracijo, poroča Independent.

Prejšnji teden je Patel že odpustil najmanj dva agenta, povezana s preiskavo o prizadevanjih za spremembo izidov volitev leta 2020. Odpustil je tudi visokega uradnika, odgovornega za nadzor nad floto FBI-jevih letal, ki je bil v agenciji zaposlen 27 let. Ta poteza je sledila valu medijske pozornosti zaradi njegove prepogoste uporabe vladnega letala za zasebna potovanja. Prejšnji teden se je namreč izkazalo, da je 45-letni Patel odletel na nastop svojega dekleta, 26-letne country pevke Alexis Wilkins, na dogodku Real American Freestyle na državni univerzi Pennsylvania. Zaradi poročanja medijev o tem je bil tako razjarjen, da je odpustil vodjo, medijska poročila pa označil za "več kot patetična".

Val tožb: 'Gre za politično maščevanje'

Odpuščanja so že sprožila val tožb, zaposleni pa republikanske voditelje obtožujejo političnega maščevanja. Trije visoki uradniki FBI, ki so izgubili službo, so septembra vložili tožbo zoper Patela in ga obtožili, da je podlegel političnemu pritisku od zgoraj, da bi izvedel "kampanjo povračilnih ukrepov". Izguba številnih visokih uradnikov znotraj FBI škoduje tudi morali zaposlenih, za The Washington Post še pripovedujejo ljudje, seznanjeni z razmerami znotraj urada. V ločenem poročilu, ki ga je objavila agencija Associated Press, je Združenje agentov FBI, ki Patela kritizira zaradi vala odpuščanj, povedalo, da je direktor "prezrl zakon in sprožil kampanjo nepredvidljivega in samovoljnega povračila". "Včerajšnja dejanja – v katerih so bili posebni agenti FBI odpuščeni, kmalu zatem ponovno zaposleni, nato pa znova odpuščeni – nakazujejo na kaos, ki nastane, ko se ignorirajo dolgoletne politike in procesi," je sporočilo združenje. "To, da je agentu dodeljena preiskava in jo ustrezno izvaja v skladu z zakonom, ne bi smelo biti nikoli razlog za odpoved," so poudarili.

Kash Patel FOTO: AP icon-expand

Pogrom nad Jackom Smithom

Republikanski senatorji so prejšnji mesec obtožili tudi posebnega svetovalca Jacka Smitha – ki je vodil preiskavo vmešavanja v volitve po Trumpovem porazu leta 2020 – da je neupravičeno pridobil dnevnike klicev devetih republikanskih zakonodajalcev. Zapisi so pokazali, s kom so se senatorji pogovarjali in kako dolgo so trajali klici v času napada na Kapitol 6. januarja 2021, ne pa tudi vsebine pogovorov. "Ko je postalo jasno, da je Trump izgubil volitve in da so zakonita sredstva za izpodbijanje volilnih rezultatov propadla, se je zatekel k vrsti kriminalnih prizadevanj, da bi ohranil oblast," je v svojem poročilu, objavljenem januarja letos, zapisal Smith.