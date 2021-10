Agenti FBI so preiskali dom ruskega milijarderja Olega Deripaska v Washingtonu

Z odobritvijo sodišča, kot navajajo tuji mediji, so agenti FBI vdrli v dvorec ruskega milijarderja Olega Deripaska, ki se nahaja v Washingtonu, ga zapečatili in preiskali. Vhod v domovanje so zapečatili z rumenimi trakovi s sporočilom: "Kraj zločina, ne vstopaj." Deripaska je sicer ruski milijarder in naftni tajkun, ki je tesno povezan tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Razloga za preiskavo dvorca Olega Deripaska še oblasti niso razkrile, je pa tiskovni predstavnik FBI potrdil, da agencija izvaja "dejavnosti kazenskega pregona na domu". Preiskavo vodijo zvezni preiskovalci v New Yorku, poročajo tuji mediji. Dvorec sicer leži na enem najbolj ekskluzivnih območij v Washingtonu, kjer ima svoje domovanje tudi George Conway, mož višje svetovalke nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Deripaska je le eden od številnih ruskih oligarhov in uradnikov, ki jih je ameriško ministrstvo za finance sankcioniralo aprila 2018. Ministrstvo za finance je sankcije uvedlo zaradi pranja denarja. Obtožili so ga tudi, da je "ogrožal življenja konkurentom v poslu, nezakonito prisluškoval vladnemu uradniku ter sodeloval pri izsiljevanju in goljufijah". Obtožujejo ga tudi sodelovanja pri ruskem vmešavanju v ameriške volitve leta 2016. Zaradi domnevne povezanosti ruskega tajkuna z organiziranim kriminalom so Deripaski večkrat zavrnil vizum za vstop v ZDA. Združene države pa so sankcionirale tudi podjetja tajkuna. icon-expand Olega Deripaska in Vladimir Putin FOTO: AP Deripaska sicer odločno zanika obtožbe. Zaradi sankcij je ruski milijarder tožil ZDA, vendar pa je sodnik zveznega sodišča primer junija zavrnil. Milijarder se je na odločitev sodišča pritožil. Kot je dejal v preteklosti, so dejanja ZDA uničila njegovo bogastvo, ugled in težko prislužene svetovne vire. Po oceni Forbsa je njegovo bogastvo trenutno ocenjeno na več kot 4,2 milijardi evrov. Deripaska sicer ne skriva, da podpira ruskega predsednika, v preteklosti je tudi že dejal, da njegovi interesi niso ločeni od interesov Rusije.