Agenti Ice skušali vdreti v prostore ekvadorskega konzulata

Konzularni uradniki so agentom preprečili vstop in s tem zaščitili ekvadorske državljane, ki so bili tisti čas v prostorih konzulata, je sporočilo ekvadorsko ministrstvo za zunanje zadeve, ki je dodalo, da je zunanja ministrica Gabriela Sommerfeld nemudoma poslala protestno noto veleposlaništvu ZDA v Quitu z zahtevo, da se takšne kršitve več ne ponovijo.

Minneapolis je v zadnjih tednih prizorišče protestov proti delovanju zveznih agentov za priseljevanje, ki jih je tja poslal Trump. Napetosti se stopnjujejo po smrti dveh oseb, ki sta bili ubiti v posredovanju agentov.

Agenti Ice so poleg tega pred dnevi pridržali petletnega Liama Coneja Ramosa skupaj z njegovim očetom Adrianom Conejom Ariasom, priseljencem iz Ekvadorja. Po aretaciji očeta so oba poslali v objekt v Teksasu, kjer je zvezni sodnik v torek Ice ukazal, da ne smejo izgnati nobenega, dokler se ne končajo sodni postopki.

Postopanje s petletnim otrokom je vzbudilo mednarodno ogorčenje in utrdilo odpor prebivalcev Minneapolisa proti dejavnostim Ice. Med drugim tudi zato, ker naj njegov oče ne bi prekršil nobenega ameriškega zakona, ampak je po trditvah odvetnika vstopil v državo s prošnjo za azil in je sredi ustreznega postopka.