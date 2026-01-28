Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Agenti Ice skušali vdreti v prostore ekvadorskega konzulata

Quito, 28. 01. 2026 08.18 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
N.L. STA
Agenti Ice skušali vdreti v prostore ekvadorskega konzulata v Minneapolisu

Agenti ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) so v torek skušati vdreti v prostore ekvadorskega konzulata v Minneapolisu, zaradi česar je ekvadorska vlada protestirala pri ameriškem State Departmentu. Zvezni sodnik je medtem začasno blokiral deportacijo pred dnevi pridržanih priseljencev iz Ekvadorja, petletnika in njegovega očeta.

Konzularni uradniki so agentom preprečili vstop in s tem zaščitili ekvadorske državljane, ki so bili tisti čas v prostorih konzulata, je sporočilo ekvadorsko ministrstvo za zunanje zadeve, ki je dodalo, da je zunanja ministrica Gabriela Sommerfeld nemudoma poslala protestno noto veleposlaništvu ZDA v Quitu z zahtevo, da se takšne kršitve več ne ponovijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ekvador vodi zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Daniel Noboa, ki s sedanjo ameriško vlado ni imel podobnih težav.

Minneapolis je v zadnjih tednih prizorišče protestov proti delovanju zveznih agentov za priseljevanje, ki jih je tja poslal Trump. Napetosti se stopnjujejo po smrti dveh oseb, ki sta bili ubiti v posredovanju agentov.

Preberi še Ameriški agentje ICE na zimskih OI: 'Milica, ki ubija, v Milanu ni dobrodošla'

Agenti Ice so poleg tega pred dnevi pridržali petletnega Liama Coneja Ramosa skupaj z njegovim očetom Adrianom Conejom Ariasom, priseljencem iz Ekvadorja. Po aretaciji očeta so oba poslali v objekt v Teksasu, kjer je zvezni sodnik v torek Ice ukazal, da ne smejo izgnati nobenega, dokler se ne končajo sodni postopki.

Postopanje s petletnim otrokom je vzbudilo mednarodno ogorčenje in utrdilo odpor prebivalcev Minneapolisa proti dejavnostim Ice. Med drugim tudi zato, ker naj njegov oče ne bi prekršil nobenega ameriškega zakona, ampak je po trditvah odvetnika vstopil v državo s prošnjo za azil in je sredi ustreznega postopka.

Agenti Ice so pred dnevi pridržali tudi petletnega Liama Coneja Ramosa skupaj z njegovim očetom.
Agenti Ice so pred dnevi pridržali tudi petletnega Liama Coneja Ramosa skupaj z njegovim očetom.
FOTO: AP

Vmes je vložil tožbo proti ministrici za domovinsko varnost Kristi Noem, pravosodni ministrici Pam Bondi in drugim Trumpovim uradnikom in sodnik je prepovedal izgon, dokler traja postopek, poroča CNN.

Agenti Ice so poleg tega v Minneapolisu zajeli tudi dveletno deklico in jo prav tako skupaj z očetom prepeljali v Teksas. Po sodnem posredovanju so otroka vrnili materi v Minneapolis, očeta pa imajo še naprej zaprtega.

Preberi še Najprej doniral za agenta ICE, zdaj denar namenil družini ubitega moškega

Najprej doniral za agenta ICE, zdaj denar namenil družini ubitega moškega

30-letni Avstrijki pomotoma odstranili povsem zdravo maternico

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CorbaMorba
28. 01. 2026 09.45
Izsledit vse simpatizerje z ICEom in masovno deportirat iz Slovenije. Skupaj z nacisti iz primorske. Tukaj ni prostora za vas.
Odgovori
+2
3 1
Sickk 2
28. 01. 2026 09.52
Tako je, se strinjam. Usi vemo kdo so te bolniki..
Odgovori
+0
1 1
bronco60
28. 01. 2026 09.30
Jao, Đoni, pa mirovnik???
Odgovori
+3
4 1
Lark
28. 01. 2026 09.28
Še vedno ne razumem, če bi policaji aretirali mene in bi imel zraven 5 letnega sina, a bi ga morali pustiti na cesti? Logično, da otroka prav tako odpeljejo. Zdej, če pa je otrokova mama zunaj, oziroma ni bila aretirana in tega otroka ne dajo njej, pa je druga zgodba...
Odgovori
+0
4 4
Primula1
28. 01. 2026 09.26
Tole Ameriko gledam z odprtimi očmi in ne morem verjeti. Navidezna pooblastila so dali popolnim imbecilom prostovoljcem, enako kot v 30. letih prejšnjega stoletja v Nemčiji. Edina razlika je, da so sedaj zamaskirani. Kam to pelje, smo videli.
Odgovori
+8
12 4
Bolfenk2
28. 01. 2026 09.00
Žalostno da neka država pade tako nizko, da lahko red in zakon na ulicah vzpostavijo le še paravojaški ICE agenti. Ampak bolje to kot nadaljevanje migratske anarhije na ulicah.
Odgovori
+5
10 5
CorbaMorba
28. 01. 2026 09.20
Pred ICEom je Mineapolis veljal za leglo kriminala in droge. Nemiri na ulicah vsakodnevno. Še dobro, da ste prišli vitezi na konjih.
Odgovori
-3
6 9
olafur
28. 01. 2026 09.25
Da te ni stam tako lagati
Odgovori
-3
3 6
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Dnevni horoskop: Ovni bodo odkriti, dvojčki bodo igrivi
Dnevni horoskop: Ovni bodo odkriti, dvojčki bodo igrivi
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit recepti: 3 nizkokalorični obroki, pripravljeni v hipu!
Fit recepti: 3 nizkokalorični obroki, pripravljeni v hipu!
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469