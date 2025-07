Agenti ICE vdrli na farmo, med racijo delavec padel s strehe in umrl

"Ta nasilna in kruta dejanja terorizirajo ameriške skupnosti, motijo ameriško prehransko verigo, ogrožajo življenja in ločujejo družine," je sindikat delavcev zapisal na družbenem omrežju X.

Kot poročajo mediji, naj bi Alanis med racijo poklical svojo družino in jim povedal, da se skriva in beži brez agenti. Kasneje je padel s strehe rastlinjaka, s približno devet metrov višine, in pri tem utrpel hude poškodbe, ki so bile kasneje zanj usodne.

Ministrstvo za domovinsko varnost je potrdilo, da so v četrtek agenti ICE izvedli racijo v obratih podjetja Glass House Farms. Prijeli so 200 domnevnih nezakonitih migrantov, ob tem pa identificirali še vsaj 10 otrok priseljencev.

Kot so pojasnili, Alanis ni bil med pridržanimi, ob tem pa zanikajo, da bi ga lovili. "Posameznik se je sam povzpel na streho rastlinjaka in padel z devet metrov višine. Na kraj so bili poklicani reševalci, da bi mu nudili oskrbo," so dodali.

Med racijo se je sicer zgodil še en incident. Nekatere osebe naj bi streljale na agente ICE, zato ameriške oblasti zdaj ponujajo nagrado v višini 50.000 dolarjev (skoraj 43.000 evrov) za informacije, ki bi pripeljale do aretacije osumljencev.

Podjetje Glass House Farms, ki je zakoniti pridelovalec konoplje, je v odzivu zapisalo, da so imeli zvezni agentje veljavni nalog za preiskavo. Potrdili so, da so več njihovih delavcev pridržali in da jim bodo nudili pravno pomoč.

"Glass House ni nikoli zavestno kršil veljavnih praks zaposlovanja in ne zaposluje in nikoli ni zaposloval mladoletnikov," so dodali.