Agentki ICE naj bi 'zaigrali', da se jima je pokvaril avto in pridržali mehanika

Družina iz Minnesote trdi, da so agenti ameriške Službe za priseljevanje in carine (ICE) s prevaro prepričali njihovega očeta, da zapusti dom, zgolj da bi ga lahko pridržali. Agentki naj bi pod pretvezo, da imata težave z vozilom, minuli četrtek aretirali Jesusa Floresa. Mehanika iz predmestja Minneapolisa, sicer očeta šestih otrok, so pridržali potem, ko je šel pomagat ženskama, ki naj bi se jima pokvaril avtomobil. Njegova družina meni, da sta ga s pretvezo na pomoč poklicali agentki ICE pod krinko, poroča The Independent.

Posnetek aretacije

Celotno dogajanje je posnela nadzorna kamera v sosedovi hiši, šestminutni posnetek pa je zakrožil po Facebooku. Na njem sta dve ženski, ki se ustavita pred Floresovo hišo in odpreta pokrov motorja. Ena od njiju nato stopi do vhodnih vrat in se do vozila vrne z moškim, ki začne pregledovati motor. Kmalu zatem se pripeljejo tri terenska vozila in na obeh straneh zaprejo cesto. Flores nato poskuša pobegniti nazaj v hišo, ko ga obkolijo agentje. Vklenjenega strpajo v enega od vozil in odpeljejo. Avto, ki naj bi bil pokvarjen, nato brez težav odpelje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

'Pretreseni smo'

"Dve ženski sta 12. februarja okoli 13. ure potrkali na naša vrata. Kasneje se je izkazalo, da sta bili agentki ICE v civilu. Očeta sta prosili, naj jima pomaga, ker se jima je pokvaril avto, nato pa so ga pridržali," je na spletni strani GoFundMe zapisal njegov sin Miguel Flores. "Ta nepričakovana situacija je pretresla našo družino, nas prestrašila in nam zlomila srca. Iščemo odgovore," je dodal.

Jesus Flores FOTO: Dionisia Leyva - GoFundMe

Floresova soproga Dionicia je za lokalne medije dejala, da je mož glavna opora njunim šestim otrokom, od katerih dva potrebujeta posebno oskrbo. Družina je medtem sicer potrdila, da Flores nima dokumentov za prebivanje v ZDA in da so mu ukrep deportacije izrekli že pred 15 leti. "Moj oče je delaven človek," je dejal sin. "Sem je prišel, da bi nam omogočil boljše življenje. In to mu je tudi uspelo." Kot je še navedla družina, pa imajo njegovi otroci ameriško državljanstvo.

Oblasti: Nekdanji član tolpe, izgnan že dvakrat

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost (Department of Homeland Security – DHS) medtem trdi, da je Flores, čigar polno ime je Jesus Emmanuel Flores-Aguilar, nekdanji član tolpe, ki so ga iz ZDA deportirali že dvakrat. "ICE je 12. februarja aretirala Jesusa Emmanuela Floresa-Aguilara, nezakonitega priseljenca iz Mehike s kriminalno preteklostjo, nekdanjega člana tolpe Vatos Locos 13, ki je bil že dvakrat izgnan iz države, kar je hudo kaznivo dejanje," je za Independent dejala pomočnica sekretarke DHS Tricia McLaughlin. "Njegova kriminalna preteklost vključuje aretacijo zaradi napada. Po tem je bil leta 2010 deportiran. Flores-Aguilar se je odločil kršiti zakon in zagrešiti kaznivo dejanje, ko je leta 2011 znova nezakonito vstopil v Združene države Amerike. Znova je bil deportiran in se še enkrat odločil za kaznivo dejanje, ko je še tretjič, na neznan datum, nezakonito vstopil v državo. Ta kriminalec in član tolpe bo ostal v priporu ICE do deportacije," je dodala. "Njegov vzdevek v tolpi je bil Lucky (Srečnež). S tem je danes konec. Pod predsednikom Trumpom in sekretarko Noem (Kristi – op. p.) ilegalni priseljenci s kazensko evidenco v ZDA niso dobrodošli," je še povedala McLaughlinova.

Obsežne policijske akcije

Pridržanje Floresa sicer prihaja v času, ko je Tom Homan, Trumpov mejni komisar in vodja urada, napovedal umik na stotine policistov in zveznih agentov za priseljevanje iz Minnesote ter konec obsežne operacije.