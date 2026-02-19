Naslovnica
Tujina

Agentki ICE naj bi 'zaigrali', da se jima je pokvaril avto in pridržali mehanika

Minneapolis, 19. 02. 2026 10.52 pred 44 minutami 3 min branja 17

Avtor:
Ti.Š.
Posnetek pridržanja

Agentki ameriške Službe za priseljevanje in carine sta se pretvarjali, da se jima je pokvarilo vozilo, nato pa aretirali Jesusa Floresa – mehanika, ki jima je priskočil na pomoč, trdi njegova družina. Potrdili so sicer, da Flores nima urejenega ustreznega statusa prebivanja v ZDA ter da so ga iz države deportirali že pred 15 leti. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost medtem vztraja, da je Flores nekdanji član tolpe, ki so ga iz ZDA izgnali že dvakrat. "Njegov vzdevek v tolpi je bil Srečnež. S tem je danes konec," je dejala pomočnica sekretarke na ministrstvu.

Družina iz Minnesote trdi, da so agenti ameriške Službe za priseljevanje in carine (ICE) s prevaro prepričali njihovega očeta, da zapusti dom, zgolj da bi ga lahko pridržali.

Agentki naj bi pod pretvezo, da imata težave z vozilom, minuli četrtek aretirali Jesusa Floresa. Mehanika iz predmestja Minneapolisa, sicer očeta šestih otrok, so pridržali potem, ko je šel pomagat ženskama, ki naj bi se jima pokvaril avtomobil. Njegova družina meni, da sta ga s pretvezo na pomoč poklicali agentki ICE pod krinko, poroča The Independent.

Posnetek aretacije

Celotno dogajanje je posnela nadzorna kamera v sosedovi hiši, šestminutni posnetek pa je zakrožil po Facebooku. Na njem sta dve ženski, ki se ustavita pred Floresovo hišo in odpreta pokrov motorja. Ena od njiju nato stopi do vhodnih vrat in se do vozila vrne z moškim, ki začne pregledovati motor.

Kmalu zatem se pripeljejo tri terenska vozila in na obeh straneh zaprejo cesto. Flores nato poskuša pobegniti nazaj v hišo, ko ga obkolijo agentje. Vklenjenega strpajo v enega od vozil in odpeljejo. Avto, ki naj bi bil pokvarjen, nato brez težav odpelje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Pretreseni smo'

"Dve ženski sta 12. februarja okoli 13. ure potrkali na naša vrata. Kasneje se je izkazalo, da sta bili agentki ICE v civilu. Očeta sta prosili, naj jima pomaga, ker se jima je pokvaril avto, nato pa so ga pridržali," je na spletni strani GoFundMe zapisal njegov sin Miguel Flores. "Ta nepričakovana situacija je pretresla našo družino, nas prestrašila in nam zlomila srca. Iščemo odgovore," je dodal.

Jesus Flores
Jesus Flores
FOTO: Dionisia Leyva - GoFundMe

Floresova soproga Dionicia je za lokalne medije dejala, da je mož glavna opora njunim šestim otrokom, od katerih dva potrebujeta posebno oskrbo. Družina je medtem sicer potrdila, da Flores nima dokumentov za prebivanje v ZDA in da so mu ukrep deportacije izrekli že pred 15 leti.

"Moj oče je delaven človek," je dejal sin. "Sem je prišel, da bi nam omogočil boljše življenje. In to mu je tudi uspelo." Kot je še navedla družina, pa imajo njegovi otroci ameriško državljanstvo.

Oblasti: Nekdanji član tolpe, izgnan že dvakrat

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost (Department of Homeland Security – DHS) medtem trdi, da je Flores, čigar polno ime je Jesus Emmanuel Flores-Aguilar, nekdanji član tolpe, ki so ga iz ZDA deportirali že dvakrat.

"ICE je 12. februarja aretirala Jesusa Emmanuela Floresa-Aguilara, nezakonitega priseljenca iz Mehike s kriminalno preteklostjo, nekdanjega člana tolpe Vatos Locos 13, ki je bil že dvakrat izgnan iz države, kar je hudo kaznivo dejanje," je za Independent dejala pomočnica sekretarke DHS Tricia McLaughlin.

"Njegova kriminalna preteklost vključuje aretacijo zaradi napada. Po tem je bil leta 2010 deportiran. Flores-Aguilar se je odločil kršiti zakon in zagrešiti kaznivo dejanje, ko je leta 2011 znova nezakonito vstopil v Združene države Amerike. Znova je bil deportiran in se še enkrat odločil za kaznivo dejanje, ko je še tretjič, na neznan datum, nezakonito vstopil v državo. Ta kriminalec in član tolpe bo ostal v priporu ICE do deportacije," je dodala.

"Njegov vzdevek v tolpi je bil Lucky (Srečnež). S tem je danes konec. Pod predsednikom Trumpom in sekretarko Noem (Kristi – op. p.) ilegalni priseljenci s kazensko evidenco v ZDA niso dobrodošli," je še povedala McLaughlinova.

Obsežne policijske akcije

Pridržanje Floresa sicer prihaja v času, ko je Tom Homan, Trumpov mejni komisar in vodja urada, napovedal umik na stotine policistov in zveznih agentov za priseljevanje iz Minnesote ter konec obsežne operacije.

Preberi še Trumpova administracija iz Minnesote umika 700 agentov ICE

Čeprav je minuli teden napovedal umik okoli 700 agentov, pa je v nedeljo dejal, da bo v Minneapolisu ostalo še okoli 2000 pripadnikov ICE za izvajanje "prihodnjih operacij". Med preostalimi agenti bodo po njegovih besedah "varnostne sile", katerih namen bo preprečiti protestnikom in drugim motenje delovanja ICE in mejnih patrulj.

ICE pridržanje pretveza pokvarjen avtomobil

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MiskoPol
19. 02. 2026 11.36
Res je "srečnež". Ponavadi agenti ICE take kar ustrelijo. V hrbet. Desetkrat.
Odgovori
0 0
nelevnedesen
19. 02. 2026 11.36
Pravilno. Bravo ICE
Odgovori
0 0
vlahov
19. 02. 2026 11.31
Zelo domiselno .
Odgovori
+1
2 1
progresivnidaveknastanovanja
19. 02. 2026 11.26
če je član tolpe je povsem pravilno, sam danes če govoriš kaj proti golobom in njihovim sprivatiziranim agencijam si že član tolpe
Odgovori
+1
1 0
gmajna
19. 02. 2026 11.25
Jesusa so tudi preganjali Rimljani. Pa se ve kako se je končalo. Rim je padel, padle bodo v brezno časa tudi ....
Odgovori
-1
0 1
DEBELA OLIVA
19. 02. 2026 11.25
Ne razumem kje je problem, v ZDA je prišel večkrat nezakonito, ukvarjal se je s kriminalom in edino prav da so ga deportirali - zakon naj velja za vse enako
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
19. 02. 2026 11.25
angleški princ andrew -aretiran.....
Odgovori
0 0
biggie33
19. 02. 2026 11.19
Hahaha, lepa..
Odgovori
+1
1 0
Mirko papež
19. 02. 2026 11.18
Amerika jl
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
19. 02. 2026 11.18
... in v čem je problem...?
Odgovori
+1
1 0
Trikrat cepljen
19. 02. 2026 11.15
Kako se vse spreminja. V času Jugoslavije so tiste ki so prestopili mejo takoj ustrelili, če se ni ustavil ob pozivu stoj, stoj pucat ču in po drugem pozivu strel. Vsak ki je hotel prestopit mejo nelegalno je bil terorist. Da, da v Titovi Jugoslaviji pod rdečo zvezdo sbsrpom in kladivom. In danes kriminalca policaj zaprosi za dokumente in zaradi kršenja človekovih pravic policist izgubi službo. Kako se vse hitro spreminja, mi pa se sprenevedao.
Odgovori
+0
1 1
Artechh
19. 02. 2026 11.14
KV je ta propaganda. Če nima papirjev nima papirjev. Blokorate aretacije n vseh koncih, ko se p znajdejo p spet tovcenje?
Odgovori
+3
3 0
lokson
19. 02. 2026 11.10
Avtor???
Odgovori
0 0
Protoc
19. 02. 2026 11.13
Zionist
Odgovori
0 0
bibaleze
