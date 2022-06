Američanki na Malti zavrnili pravico do splava, zdaj ogroženo še njeno življenje

Kot piše BBC , par iz ZDA na počitnicah na Malti prestaja pravo agonijo. Andrea Prudente , ki je v 16. tednu nosečnosti, je med počitnicami nenadoma začela krvaveti. Zdravniki so ji povedali, da je njena placenta delno odstopila in da bo izgubila plod. A ker še vedno zaznavajo srčni utrip, na Malti pa je splav strogo prepovedan, nosečnosti ne smejo prekiniti umetno. Par je tako ujet v bolnišnici, kjer je prepuščen na milost in nemilost čakanju na morebitne zaplete, ki bi jih lahko preprečili.

"Povedali so nama, da če se začne porod, bo bolnišnica pomagala. Prav tako bodo pomagali, če ne bodo več zaznali srčnega utripa. Razen tega pa ne bodo ukrenili nič," je za BBC povedal njen partner Jay Weeldreyer. Skrbi ga, da bi se stanje Andree drastično poslabšalo: "Zaradi krvavitve in ločitve posteljice od maternice in popkovine, ki štrli skozi maternični vrat, obstaja izredno velika nevarnost sepse, ki bi jo lahko zdravniki preprečili," je obupan. "Otrok ne more preživeti in nič ne moreva storiti, da bi to spremenila. Želiva si tega otroka, a to se ne bo zgodilo." Zdaj pa sva hkrati izgubila otroka, ki sva si ga želela, bolnišnica pa podaljšuje najino agonijo, da se bojiva za Andreino življenje. Po šestih dneh čakanja na enega izmed dveh groznih izidov je par izčrpan in obupan: "Poseg bi lahko opravili v dveh urah, ne da bi bilo pri tem ogroženo Andreino življenje. Tako pa še podaljšujejo najino agonijo, namesto da bi lahko žalovala za najinim mrtvim otrokom."