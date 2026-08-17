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Agonija Slovenk: po okvari motorja zaradi vremena odpovedali še drugi let

Stuttgart, 17. 08. 2026 16.07 pred 18 minutami 3 min branja 5

Avtor:
Maja Pavlin
Let EW2976 odpovedan

Kolikokrat se zgodi, da incidenti in okvare letal polnijo naslovnice medijev? Zdaj o podobnem incidentu poročata tudi Slovenki, ki sta nameravali v nedeljo zvečer po obisku družine v Stuttgartu z letalom družbe Eurowings poleteti v Zagreb. A povratek domov se jima je izjalovil že dvakrat. Ko so bili potniki že na letalu in na vzletni stezi, je pilot namreč močno zavrl. Razlog naj bi bil v okvari motorja. Nadomestni let so jima nato uredili, v Zagreb bi sicer prispeli kar 24 ur kasneje, a le nekaj ur pred letom novo sporočilo: "Zaradi neugodnih vremenskih razmer je let odpovedan."

Niti pomislili nista, da bi se lahko obisk družine v eni od evropskih držav ob vračanju domov sprevrgel v pravo agonijo. Navsezadnje bi morali Slovenki iz nemškega Stuttgarta poleteti le do Zagreba, nato pa se z le kratko vožnjo vrniti v Slovenijo.

A zapletati se je začelo, ko sta se v nedeljo zvečer vkrcali na letalo letalske družbe Eurowings. "Celotna situacija je bila zelo nenavadna in precej neprijetna. V trenutku, ko smo že začeli z vzletom, je pilot približno na treh četrtinah vzletne steze izvedel močno zaviranje," nam je bralka Tajda opisala prvotno predviden večerni let EW2976 Stuttgart–Zagreb v nedeljo zvečer.

Prvotni odpovedani let družbe Eurowings
Prvotni odpovedani let družbe Eurowings
FOTO: Flightradar24

Med potniki je takrat za trenutek zavladala panika, nam je povedala. Pričakovali so namreč normalen vzlet, a doživeli so nenadno in zelo močno zaviranje.

Čakanje na informacije

Nadaljuje, da so takoj po ustavitvi letala na stezo prišli gasilci in policija: "Okoli letala so bile modre utripajoče luči, mi pa praktično nismo vedeli, kaj se dogaja."

Sprva so jim dejali, da gre za pregrete zavore in da naj bi po njihovem ohlajanju pot nadaljevali z istim letalom. A minute so se vlekle, minila je ura, nato pa so jim po okoli uri in pol sporočili, da leta ne bodo nadaljevali. In tudi za tem so po besedah sogovornice brez konkretnih informacij ostali skoraj dve uri.

"Med čakanjem smo se potniki med seboj pogovarjali in ugotavljali, kaj se dogaja. Kasneje sem se tudi sama pozanimala o zgodovini tega letala in ugotovila, da je imelo že čez dan več zamud," nam je povedala ter dodala, da so podobno ugotavljali tudi drugi potniki. Od zadnjega pristanka letala v Stuttgartu do njihovega vzleta je tako po njenih navedbah minilo zgolj kakšnih 22 minut.

Odpovedan let
Odpovedan let
FOTO: Posnetek zaslona

Kasneje so prejeli informacijo, da ni šlo zgolj za težavo s pregrevanjem zavor, temveč naj bi let odpovedali zaradi okvare motorja. "Proti koncu so prav tako pripeljali rezervno (novo) kolo. Menim, da nam marsikaterih informacij, kaj se je v resnici zgodilo, niso podali," meni Tajda.

Preusmeritev, nato odpoved še drugega leta

Letalo je bilo sicer polno hrvaških potnikov, zato so se med seboj hitro povezali in se čim bolj organizirali v skupine. "Vsi smo bili precej vznemirjeni, osebje na letališču pa nam v tistem trenutku praktično ni znalo povedati, kaj se dogaja in kako naprej. Zato smo se morali v veliki meri znajti sami," je dodala.

Odpovedan tudi drugi let
Odpovedan tudi drugi let
FOTO: Bralka

Nato so jih razporedili na različne nadomestne povezave. Nekateri potniki so tako let v Zagreb dobili prek Münchna, drugi pa so morali z vlakom v Frankfurt in nato poleteti od tam. Sama je bila preusmerjena na nadomestni let dan kasneje, v ponedeljek zvečer. "Namesto načrtovanega prihoda v Zagreb 16. avgusta ob 21.15 bomo torej na cilj prispeli šele 17. avgusta okoli 21.30 oz. približno 24 ur pozneje," je poudarila.

A med našim pogovorom se je zgodila še ena sprememba – Slovenkama so odpovedali tudi nadomestni let: "Vaš let Lufthanse LH2149 iz Stuttgarta v München 17. avgusta 2026 je bil zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedan. Trenutno iščemo alternative in vas bomo kontaktirali takoj, ko bomo našli rešitev."

Prenočišče in hrano z nedelje na ponedeljek sta sicer dobili, a očitno se v Slovenijo še ne bosta tako hitro vrnili.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yan191210
17. 08. 2026 17.20
O marija, in to je novica za naslovnico? Gospe bosta po EU pravilih 2 dni v 4 zvezdičnem hotelu s pokritimi VSEMI stroški. Ko letim, upam da se mi kaj takega naredi, ne pa da pišem na 24ur...
Odgovori
0 0
Marx34
17. 08. 2026 17.17
Tragedija.. vi res več ne veste o čem bi poročali..
Odgovori
+1
1 0
Stojadina-sportiva
17. 08. 2026 17.15
Revce, sigurno večji incident kot če sredi Sahare brez vode ostale...
Odgovori
0 0
Teleport
17. 08. 2026 17.13
Grozno. A sta vsaj sendvič dobile
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+2
2 0
ap100
17. 08. 2026 17.13
zadnjič je eden v opatiji 2 uri čakal avtobus- ni ga bilo niti obvestila zakaj ne - znajdi se sam
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+2
2 0
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