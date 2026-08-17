Agonija Slovenk: po okvari motorja zaradi vremena odpovedali še drugi let

Niti pomislili nista, da bi se lahko obisk družine v eni od evropskih držav ob vračanju domov sprevrgel v pravo agonijo. Navsezadnje bi morali Slovenki iz nemškega Stuttgarta poleteti le do Zagreba, nato pa se z le kratko vožnjo vrniti v Slovenijo. A zapletati se je začelo, ko sta se v nedeljo zvečer vkrcali na letalo letalske družbe Eurowings. "Celotna situacija je bila zelo nenavadna in precej neprijetna. V trenutku, ko smo že začeli z vzletom, je pilot približno na treh četrtinah vzletne steze izvedel močno zaviranje," nam je bralka Tajda opisala prvotno predviden večerni let EW2976 Stuttgart–Zagreb v nedeljo zvečer.

Prvotni odpovedani let družbe Eurowings FOTO: Flightradar24

Med potniki je takrat za trenutek zavladala panika, nam je povedala. Pričakovali so namreč normalen vzlet, a doživeli so nenadno in zelo močno zaviranje.

Čakanje na informacije

Nadaljuje, da so takoj po ustavitvi letala na stezo prišli gasilci in policija: "Okoli letala so bile modre utripajoče luči, mi pa praktično nismo vedeli, kaj se dogaja."

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Let EW2976 odpovedan Bralka

Let EW2976 odpovedan Bralka

Let EW2976 odpovedan Bralka

Let EW2976 odpovedan Bralka







Sprva so jim dejali, da gre za pregrete zavore in da naj bi po njihovem ohlajanju pot nadaljevali z istim letalom. A minute so se vlekle, minila je ura, nato pa so jim po okoli uri in pol sporočili, da leta ne bodo nadaljevali. In tudi za tem so po besedah sogovornice brez konkretnih informacij ostali skoraj dve uri. "Med čakanjem smo se potniki med seboj pogovarjali in ugotavljali, kaj se dogaja. Kasneje sem se tudi sama pozanimala o zgodovini tega letala in ugotovila, da je imelo že čez dan več zamud," nam je povedala ter dodala, da so podobno ugotavljali tudi drugi potniki. Od zadnjega pristanka letala v Stuttgartu do njihovega vzleta je tako po njenih navedbah minilo zgolj kakšnih 22 minut.

Odpovedan let FOTO: Posnetek zaslona

Kasneje so prejeli informacijo, da ni šlo zgolj za težavo s pregrevanjem zavor, temveč naj bi let odpovedali zaradi okvare motorja. "Proti koncu so prav tako pripeljali rezervno (novo) kolo. Menim, da nam marsikaterih informacij, kaj se je v resnici zgodilo, niso podali," meni Tajda.

Preusmeritev, nato odpoved še drugega leta

Letalo je bilo sicer polno hrvaških potnikov, zato so se med seboj hitro povezali in se čim bolj organizirali v skupine. "Vsi smo bili precej vznemirjeni, osebje na letališču pa nam v tistem trenutku praktično ni znalo povedati, kaj se dogaja in kako naprej. Zato smo se morali v veliki meri znajti sami," je dodala.

Odpovedan tudi drugi let FOTO: Bralka