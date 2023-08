Agonija ujetih šolarjev končana, Pakistan slavi herojske reševalce

Žičnica se je okvarila v ponedeljek zjutraj po lokalnem času, ko so se na pot v šolo z njo odpravili učenci in učitelja. Sredi poti, na višini 274 metrov, so počile tri od štirih žic, ki so držale gondolo, tako da je ta obvisela zgolj na eni žici in se nevarno zibala v močnem vetru, ki je pihal skozi dolino. Na odprti železni gondoli se je v trenutku okvare nahajalo šest otrok v starosti od 10 do 16 let ter dva učitelja tamkajšnje šole.

Kot je dejal eden od rešenih potnikov, je v trenutku, ko je gondola obvisela, med njimi zavladala panika, eden od šolarjev, ki ima zdravstvene težave s srcem, pa je zaradi strahu takrat omedlel. Eden od rešenih dečkov je novinarjem opisal pretresljivo izkušnjo: "Ko smo z žičnico prispeli na sredino doline, je nenadoma počilo, strgale so se žice in gondola je zanihala. Bili smo prestrašeni in pretreseni ves čas. Šele ko je vojska s helikopterjem priletela, se je v nas zbudilo nekaj upanja, da nas bodo rešili in da bomo morda celo preživeli." 15-letnik je dejal, da je bil sprva prepričan, da je to njegov zadnji dan. "Vsemogočni mi je naklonil še eno življenje," je dejal za medije, hkrati se je za novo priložnost zahvalil pogumnim reševalcem.

Ko so domačini opazili, da se je žičnica okvarila in da gondola nevarno visi v zraku, so takoj poklicali na pomoč reševalce. Stekla je zelo zahtevna reševalna akcija, ki pa jo je močno oviral veter. Hkrati so bili ujeti že več ur brez vode, prav tako se je približevala noč, zaradi česar je bilo zahtevno reševanje še dodatno oteženo.

S pomočjo vojaškega helikopterja so do teme rešili dva ujeta otroka, potem pa je bilo reševanje zaradi teme prekinjeno. Stekla je druga faza reševanja, ki je potekala s pomočjo zasilnega ziplina, ki so ga reševalci vzpostavili med gondolo in najbližjo postajo s pomočjo domačinov. Tako so do poznih nočnih ur iz gondole enega za drugim rešili vse ujete potnike.

Medtem so na tleh domačini bodrili reševalce in ujete v gondoli, naj vzdržijo. Po dolini so odmevale molitve in prošnje za srečno rešitev, molili pa so tudi ostali Pakistanci, saj so številne televizije reševanje prenašale v živo. Ko so rešili še zadnjega ujetega, so molitve prešle v zahvale Alahu, mnoge so oblile solze sreče.

'Bili so pred nami, a jim nismo mogli pomagati'

Eden od domačinov, ki je že od jutra spremljal dogajanje, je za lokalno televizijo dejal, da je bilo najhuje opazovati, kako nevarno se maje gondola v vetru, in da jih je bilo najbolj strah, da se bo vsak trenutek strgala že zadnja žica in bo gondola z ujetimi strmoglavila v globino. Drugi je opisal občutke nemoči, ki so ga med reševanjem prevzemali. "Bili so tam, pred nami, a jim nismo mogli pomagati. Gledali smo jih, videli, da prosijo za pomoč, a jim je nismo mogli nuditi."

Nekaj otrok je bilo s pomočjo mobilnih telefonov v stiku s svojimi sorodniki, ki so jih tolažili in spodbujali, a jim je kmalu zmanjkalo baterije in stik je bil prekinjen. Zelo pomembno delo pri obvladovanju napete situacije sta tako opravila oba učitelja, ki sta ves čas tolažila otroke in skrbela za stik z reševalci, poroča pakistanska televizija. Kot poroča Reuters, so trije od rešenih šolarjev, ko so bili varno na tleh in v objemu svojih staršev, izvedeli, da so uspešno zaključili deveti razred in da napredujejo v 10. Še dodaten razlog za solze sreče.