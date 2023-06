Napadalne orke vse bolj agresivne: 'Točno so vedele, kaj počno'

Dan Kriz je kapitan, ki že 20 let pluje in jadra po svetovnih morjih. Orke so njegov čoln v vsem tem času napadle dvakrat. Prvič leta 2020, drugič pa letošnjega 15. aprila. Takrat je s posadko plul čez Gibraltarsko ožino. Posebej je izpostavil, da so se orke pred tremi leti obnašale popolnoma drugače.

Prepričan je, da je za napad v Gibraltarju sicer odgovoren isti trop kitov. Gre za skupino približno osmih ork. Prvič so plovilo le obkrožile in ga približno eno uro potiskale s seboj.

Drugi napad je deloval bolj organizirano in je potekal precej hitreje, je ocenil Kriz. "Tokrat smo jih slišali pod čolnom, kako komunicirajo. Ni jim vzelo veliko časa, da so uničile obe krmili. Točno so vedele, kaj počno. Zaletavale so se samo v krmila," je opisoval.