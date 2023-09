Agresivni potnik napadel osebje, uničeval pohištvo in se porezal po prsih

Incident se je zgodil v četrtek malo pred 6. uro zjutraj na letališču v Palmi. Osebje letalskega prevoznika Ryanair je poklicalo na pomoč varnostnike in policijo, potem ko je potnik, ki je zamudil let na Gran Canario, popolnoma izgubil živce.

Po poročanju ABC je osebje 26-letnemu Maročanu zavrnilo vkrcanje na letalo, ker je kazal znake alkoholiziranosti.

Moški si je slekel majico in začel uničevati letališki inventar. Po zraku so leteli smetnjak, računalnik, tiskalnik in drugi predmeti. Prestrašeno osebje se je medtem skrilo za steklenimi vrati, poroča lokalni časnik Ultima Hora.