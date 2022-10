Agrokor dokončno ugasnil

Postopek izredne uprave nad prezadolženim hrvaškim koncernom Agrokor, ki se je začel 10. aprila 2017, je končan. V tem času so uspešno prestrukturirali njegovo poslovanje vključno s slovenskim Mercatorjem. V postopku so poplačali dolgove do malih dobaviteljev, ostali upniki so bili poplačani v povprečju 60-odstotno.

Iz Fortenova grupe, na katero so prenesli Agrokorjevo zdravo jedro in ki je zaživela aprila 2019, so sporočili, da je Trgovsko sodišče v Zagrebu julija ugotovilo, da se Agrokorjeva poravnava z upniki šteje za veljavno. Po pravnomočnosti odločbe sodišča se je postopek izredne uprave nad Agrokorjem zaključil, družbo pa so izbrisali iz sodnega registra. "S tem se je uspešno zaključil eden največjih svetovnih postopkov prestrukturiranja skozi stečaj, postopek pa je dobil tudi pravno legitimacijo v EU, Veliki Britaniji, ZDA in Švici," so ocenili v Fortenovi. Kot najpomembnejši rezultat izredne uprave so poleg sklenjene poravnave in ohranjenega poslovanja izpostavili to, da so bili dolgovi do 2400 malih dobaviteljev poplačani v celoti, v povprečju 60 odstotkov so bili poplačani tudi ostali upniki. Celoten strošek poplačil in stabilizacije poslovanja so izpeljali brez porabe denarja hrvaških davkoplačevalcev, so še poudarili.

icon-expand Agrokor FOTO: POP TV

Koncern Agrokor je leta 2017 zaposloval več kot 50.000 ljudi na območju jugovzhodne Evrope, njegov propad pa bi zaradi povezanosti z na tisoče podjetji negativno vplival na gospodarstva Hrvaške in vseh držav v regiji. Postopek izredne uprave je zajel 77 Agrokorjevih družb. Celotni dolg družbe je takrat znašal 56 milijard kun (cca. 7,4 milijarde evrov) ob 30-kratniku razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja, na računih družb pa je bilo le šest kun (cca. 0,80 evra), so ponazorili v Fortenovi. Član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško je ob zaključku postopka izredne uprave in ob prenehanju njegove vloge izrednega pooblaščenca ocenil, da je bil postopek zahteven in kompleksen, obseg dela ogromen, roki pa kratki. "V zelo zahtevnih poravnalnih pogajanjih smo morali uskladiti pogosto diametralno nasprotne interese upnikov," je orisal. "Hrvaška vlada, finančni upniki, dobavitelji, zaposleni, jaz in ekipa smo vložili izjemne napore, da postopek izredne uprave zagotovi vzdržno poslovanje podjetja, ki je tako rekoč v stečaju. To je bila temeljna predpostavka za vse, kar smo delali od ustanovitve skupine Fortenova, ki smo jo pripeljali do prihodkov v višini pet milijard evrov, zadolženosti pod štirikratnikom razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja," je dejal.

