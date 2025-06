Prijeta 'agroterorista': Kitajca obtožena tihotapljenja glive v ZDA

Ameriško ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da sta bila dva državljana Kitajske obtožena tihotapljenja glive Fusarium graminearum v Združene države Amerike. Gre za glivo, ki jo znanstvena literatura opredeljuje kot potencialno agroteroristično orožje, saj povzroča hude bolezni pri pridelkih, kot so pšenica, ječmen, koruza in riž.

33- in 34-letna kitajska državljana Yunqing Jian in Zunyong Liu sta bila obtožena tihotapljenja "agroteroristične" glive Fusarium graminearum v Združene države Amerike. Glivo stroka označuje kot nevarno, saj povzroča hude bolezni pri pridelkih, kot so pšenica, ječmen, koruza in riž, in vsako leto povzroči milijarde dolarjev gospodarskih izgub po svetu. Obtožena naj bi bila povezana z raziskavami na Univerzi v Michiganu, pri čemer naj bi ju delno financirala kitajska vlada. Jianova naj bi bila poleg tega članica Kitajske komunistične partije, kar dodatno stopnjuje zaskrbljenost ameriških oblasti glede možne vloge tujih akterjev v grožnjah nacionalni varnosti ZDA, poroča ameriška televizijska mreža ABC News.

Po poročanju ministrstva je Liu najprej zanikal tihotapljenje glive, nato pa priznal, da je glivo v ZDA pripeljal prek letališča Detroit Metropolitan, da bi lahko opravil raziskave v laboratoriju na univerzi, kjer dela Jianova. V prtljagi, ki so jo pregledali carinski agenti, so našli sumljive biološke materiale, vključno s filtrirnim papirjem, skrivnim sporočilom v kitajščini in rdečkastimi vzorci rastlinskega izvora v prozornih vrečkah. Liu je oblastem povedal, da ne ve, kako so se materiali znašli v njegovi torbi, in namigoval, da jih je tja podtaknil nekdo drug. Generalna državna tožilka Pam Bondi je dejala, da je zaščita ameriškega ljudstva pred sovražnimi tujimi akterji najvišja prioriteta ministrstva za pravosodje: "Ta obtoženec, ki je na skrivaj poskušal vnesti uničujočo snov v ZDA, se bo zdaj soočil z leti zapora."

Univerza v Michiganu