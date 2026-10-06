AI-avatar zaprtega tiranskega župana obljublja brezplačna šolska kosila

Na posnetku je mogoče videti digitalno ustvarjenega Eriona Veliaja v modri obleki pred albansko in občinsko zastavo. AI-avatar, po poročanju Politica, našteva njegove dosežke na položaju župana in poudari, da ne bo pozabil obljube o brezplačni hrani v šolah.

"To obljubo bom izpolnil tudi iz te celice, v katero so me zaprli," pravi njegov digitalni dvojnik. Veliaj je v priporu v mestu Drač od začetka leta 2025. V pridržanju je zaradi preiskave domnevne korupcije in finančnih kaznivih dejanj. Vse očitke zanika.

"Moja situacija s talci traja že 20 mesecev in lahko vas pozdravim le z umetno inteligenco," pravi avatar ter dodaja, da bo nadaljeval delo tudi iz zapora.