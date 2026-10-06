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AI-avatar zaprtega tiranskega župana obljublja brezplačna šolska kosila

Tirana, 06. 10. 2026 16.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
AI-avatar tiranskega župana

Župan Tirane Erion Veliaj, ki je zaradi preiskave zaradi domnevne korupcije in finančnih kaznivih dejanj v priporu, je prek umetne inteligence nagovoril prebivalce albanske prestolnice. V videoposnetku, objavljenem na njegovem uradnem profilu na Instagramu, njegova AI-podoba obljublja brezplačne obroke za vse otroke v tiranskih šolah.

Na posnetku je mogoče videti digitalno ustvarjenega Eriona Veliaja v modri obleki pred albansko in občinsko zastavo. AI-avatar, po poročanju Politica, našteva njegove dosežke na položaju župana in poudari, da ne bo pozabil obljube o brezplačni hrani v šolah.

"To obljubo bom izpolnil tudi iz te celice, v katero so me zaprli," pravi njegov digitalni dvojnik. Veliaj je v priporu v mestu Drač od začetka leta 2025. V pridržanju je zaradi preiskave domnevne korupcije in finančnih kaznivih dejanj. Vse očitke zanika.

"Moja situacija s talci traja že 20 mesecev in lahko vas pozdravim le z umetno inteligenco," pravi avatar ter dodaja, da bo nadaljeval delo tudi iz zapora.

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Veliaj je po aretaciji svoje pristojnosti prenesel na več podžupanov, vendar še vedno ostaja uradni župan Tirane. Predčasne volitve, ki so jih načrtovali novembra lani, so tik pred izvedbo odpovedali, potem ko je ustavno sodišče presodilo, da ga ni mogoče razrešiti zunaj običajnih demokratičnih postopkov. Redne občinske volitve v Tirani so predvidene v prvi polovici leta 2027.

Veliaj sicer ni prvi politik v zaporu, ki je za komunikacijo z javnostjo uporabil umetno inteligenco. Leta 2023 je nekdanji pakistanski voditelj Imran Khan, ki je bil takrat v zaporu, prek AI-videoposnetka pozval volivce, naj podprejo njegovo stranko Tehreek-e-Insaf. Julija letos pa se je na začetku predsedniške kampanje svojega sina Flavia pojavil tudi AI-avatar nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, ki je v hišnem priporu in mu je prepovedano sodelovati v predvolilnih dejavnostih, navaja Politico.

Albanija je z uporabo AI v politiki pozornost pritegnila že prej, ko je premier Edi Rama predstavil in v vlado imenoval virtualno ministrico Diello za boj proti korupciji, projekt pa je pozneje naletel na kritike ženske, katere podobo in glas so uporabili za podobo ministrice.

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Erion Veliaj Tirana umetna inteligenca AI avatar Albanija

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