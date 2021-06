AI: Kitajske zlorabe Ujgurov so zločini proti človečnosti

Amnesty International (AI) v poročilu na 160 straneh, ki vključuje pričanja nekdanjih pripornikov v taboriščih za prevzgojo v Xinjiangu, podrobno opisuje sistematično, organizirano, množično zapiranje, mučenje in preganjanje, ki po mnenju organizacije predstavljajo zločine proti človečnosti. "Kitajske oblasti so ustvarile distopično peklensko pokrajino osupljivih razsežnosti," je opozorila generalna sekretarka AI Agnes Callamard. "Muslimanske manjšine se soočajo z zločini proti človečnosti in drugim resnimi kršitvami človekovih pravic," je dodala.

Poročilo opisuje, kako kitajske oblasti od začetka leta 2017 arbitrarno zapirajo pripadnike Ujgurov in drugih muslimanskih manjših v Xinjiangu. Več 100.000 jih je bilo napotenih v zapore, več 100.000 drugih, morda celo milijon ali več, pa v internacijska taborišča. AI je opravil pogovore z več kot 50 nekdanjimi priporniki, ki so bili zaprti, ker so posedovali fotografije z versko vsebino ali imeli stike z nekom v tujini. Številni so opisali, da so jih najprej odpeljali na zaslišanje na policijsko postajo, kjer so jih z verigami in lisicami priklenili na stol. Povedali so, da so bili pretepanje, odrekanje spanca in prostorska stiska pogosti, v taboriščih pa niso imeli nobene zasebnosti.

"Kitajska vlada se je izjemno potrudila, da je prikrila kršitve mednarodnega prava o človekovih pravicah v Xinjiangu," je opozoril AI.

Ameriška vlada očita kitajskim oblastem, da v Xinjiangu izvajajo genocid. Velika Britanija ravnanja z Ujguri ni označila s to besedo, se je pa pridružila ZDA in Nemčiji pri pozivu Pekingu, naj konča represijo nad manjšino. Kitajske oblasti vztrajno zanikajo, da se v Xinjiangu dogajajo zlorabe, in trdijo, da gre za centre za poklicno izobraževanje, v katerih naj bi izkoreninili ekstremizem in terorizem.