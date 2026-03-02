Naslovnica
Tujina

UI v smrtonosni vlogi: spremljanje geolokacij, klicev, objav in sporočil

Washington/Tel Aviv, 02. 03. 2026 11.38 pred 2 urama 4 min branja 18

Avtor:
M.V.
Rezidenca Alija Hameneja po napadu

Ameriška vojska naj bi za napad na Iran uporabila Claude, Anthropicov model umetne inteligence, kljub odločitvi Donalda Trumpa, ki jo je objavil le nekaj ur prej, da prekine vse vezi s podjetjem in njegovimi orodji za umetno inteligenco. Prav z uporabo umetne inteligence naj bi določili lokacijo iranskega verskega voditelja Hameneja.

Po poročanju WSJ je ameriško vojaško poveljstvo orodje uporablja za obveščevalne namene, pa tudi za pomoč pri izbiri ciljev in izvajanju simulacij bojišča. Tako naj bi sistem uporabili tudi pri lociranju iranskega vrhovnega verskega voditelja Ali Hameneja

Operacija v Iranu ni prvi primer uporabe modela. Wall Street Journal je poročal, da je Pentagon že prej uporabil Claude med operacijo ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolasa Madura januarja. Michael C. Horowitz, nekdanji namestnik pomočnika obrambnega ministra, je namignil, da je bila vloga umetne inteligence verjetno osredotočena na obveščevalne podatke iz odprtih virov (OSINT). "Stavim, da je bila uporabljena za pregledovanje zemljevidov ali preverjanje venezuelskih medijskih virov, na primer za spremljanje venezuelskih družbenih medijev v realnem času, da bi ameriški vojski poskušali posredovati več informacij."

Ugrabitev Nicolasa Madura in njegove žene.
Ugrabitev Nicolasa Madura in njegove žene.
FOTO: AP

 

Trumpov spor z "radikalno levim podjetjem"

Čeprav je umetna inteligenca morda prispevala k taktičnim uspehom v Teheranu in drugod, je med Silicijevo dolino in obrambnim establišmentom nastal razkol, poroča The Jerusalem Post. Pentagon se je distanciral od podjetja Anthropic, potem ko je podjetje zavrnilo odstranitev varovalk, namenjenih preprečevanju pomoči umetne inteligence pri izvajanju 'smrtonosnih operacij'.

"Združene države Amerike ne bodo nikoli dovolile radikalno levičarskemu podjetju, da narekuje, kako se bo naša velika vojska borila in zmagovala v vojnah!" je na Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump po objavi, da je Bela hiša prekinila vezi z Anthropicem. "O usodi naše države bomo odločali mi – ne neko neobvladljivo, radikalno levičarsko podjetje za umetno inteligenco, ki ga vodijo ljudje, ki nimajo pojma, kaj je resnični svet," je zapisal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Integracija velikih jezikovnih modelov (LLM) v 'verigo ubijanja' predstavlja paradigmatski premik v sodobnem vojskovanju. Steve Feldstein, višji sodelavec v programu za demokracijo, konflikte in upravljanje, je za Jerusalem Post povedal, da imajo ta komercialna orodja dvojno uporabo. "To je orodje, ki ima tako obveščevalne kot nadzorne namene, in je potencialno uporabno tudi za smrtonosne operacije."

Emil Michael, podsekretar za obrambo za raziskave in inženiring, je v intervjuju za CBS dejal, da je prvotno zanimanje vojske za orodja, kot je Claude, izhajalo iz kompleksnosti sodobne logistike. "V vojaškem kontekstu je veliko logistike. Kako nekaj prenesem z enega kraja na drugega? Koliko stvari imam nekje. Kaj potrebujem za učinkovito napredovanje? Katere zaloge bi lahko potreboval za določeno misijo?"

Dario Amodei, izvršni direktor podjetja Anthropic, je za CBS povedal, da podjetje močno skrbijo zlorabe in neznani potenciali umetne inteligence. Horowitz medtem pravi, da oklevanje tehnoloških podjetji ni le moralne, ampak tudi praktične narave. 

Medtem ko v ZDA še razpravljajo o etiki umetne inteligence v vojskovanju, je Izrael te sisteme že globoko integriral v svojo vojaško arhitekturo, poroča JP. Kot primer pa navaja vojno v Gazi. "Izrael je ena od držav, ki te sisteme zelo dobro uporablja za podporo pri odločanju," pravi Feldstein. Pojasnil je, da se ti sistemi uporabljajo "za množično identifikacijo osumljencev, da bi nato na njih izvedli napade. Torej, poskušajo ugotoviti, kje je Hamas, kje se nahajajo Hamasovi militanti? Geolokacija, sprejemanje klicev na mobilne telefone, sprejemanje besedilnih sporočil."

ChatGPT
ChatGPT
FOTO: AP

Prehod k ChatGPT

Ker Anthropic, kot kaže, zapušča obrambni sektor, se je Pentagon preusmeril h konkurentu z manj pomisleki glede vojaških aplikacij: OpenAI ChatGPT. V petek je izvršni direktor OpenAI, Sam Altman, napovedal, da bo podjetje začelo sodelovati z Ministrstvom za obrambo pri zagotavljanju storitev umetne inteligence.

"Nocoj smo dosegli dogovor z Ministrstvom za vojno o namestitvi naših modelov v njihovo tajno omrežje," je Altman dejal v izjavi. "Poskušamo ga uporabiti za vse zakonite primere uporabe," je pa pravi Michael. "Dokler je zakonit, ga obravnavamo kot katero koli drugo tehnologijo."

Feldstein medtem opozarja na potencialne težave. "Če pri zagotavljanju informacij vnaša lastne pristranskosti, mislim, da to sproža vprašanja o tem, kako zanesljive so te informacije," je opozoril Feldstein. "Če se zanašate na sistem, ki zagotavlja obveščevalne informacije, ki bi jih potencialno uporabili za napade, ali bi želeli delati s sistemom, ki kaže pristranskosti in vam morda dejansko ne bo dal popolnoma točnih informacij?"

umetna inteligenca hamenej zda anthropic

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gašper 94
02. 03. 2026 14.21
Ljudje, tale članek lepo pokaže, kako se UI že globoko vpleta v vojaške operacije, ampak ne pozabimo: Pentagon ni samo uporabnik, ampak pravi pionir umetne inteligence. Že v 1960-ih letih je prek DARPA financiral ključne raziskave, ki so postavile temelje za UI kot disciplino – brez tega ne bi imeli današnjih modelov. Začetki UI segajo v leto 1956 na konferenci v Dartmouthu, kjer so prvič razpravljali o "umetnih možganih". Uporaba UI v vojski ni novost – ni samo o nedavnih napadih na Iran ali ugrabitvi Madura. Prva operativna uporaba je bila leta 1991 med Zalivsko vojno s sistemom DART za logistično načrtovanje, ki je prihranilo milijone. Od takrat se je razvilo v avtonomne drone v libijski vojni 2021 in široko uporabo v rusko-ukrajinski vojni od 2022 za kibernetske napade, deepfake in analizo podatkov. Kar se tiče, katere UI ima Pentagon zdaj: Februarja 2026 so prekinili pogodbo z Anthropic (Claude) zaradi nestrinjanja o varovalkah – Trumpova administracija jih je označila za "supply chain risk". Namesto tega so se obrnili na OpenAI (ChatGPT), xAI (Grok) in Google z pogodbami do 200 milijonov za prototipiranje v nacionalni varnosti. Ti sistemi se uporabljajo za obveščevalne namene, simulacije bojišč, kibernetsko obrambo, logistično optimizacijo in "agentic AI" – vse za hitrejše odločanje, manj tveganj in prednost pred nasprotniki, kot sta Kitajska ali Rusija. Platforme kot GenAI.mil in Advana omogočajo dostop milijonom uporabnikov v Pentagonu. Torej, UI ni nova igračka, ampak orodje, ki ga Pentagon razvija že desetletja – vprašanje je le etična uporaba naprej.
Odgovori
0 0
Lark
02. 03. 2026 13.51
"podjetje močno skrbijo zlorabe". A to slučajno pravi podjetje, ki ima monopol, avtomatsko izrinja/kupi konkurenco?
Odgovori
+1
1 0
Blue Dream
02. 03. 2026 13.44
Torej AI že ubija ljudi
Odgovori
0 0
Jermen
02. 03. 2026 13.42
In kje je mir na svetu ko je ameriska bomba padla?.nikjer
Odgovori
+1
1 0
blekk
02. 03. 2026 13.28
In kdo uporablja UI za sejanje smrti?? ZDA in Izrael!
Odgovori
+3
3 0
aple2014
02. 03. 2026 13.26
Meni pa je UI povedala,da Evropo nima kaj skrbet glede vojne,ker ni gospodarsko zanimiva. Tako,da jaz se počutim zelo varno;)
Odgovori
+0
1 1
Kranjski domoljub
02. 03. 2026 13.24
Resno kako nakladačino vi spišete. Ajatola in 20-40 ljudi iz vlade je bilo skupaj na sestanku v navadni hiši kjer so imeli sestanke. Sploh se ni skrival navaden dan je bil v iranu. Ajatola ni resno vzel ameriške grožje. Itak pa je imel 85 let iranu so naredili uslugo. Prevzela bo mlada kri ki je bolj sposobna.
Odgovori
+1
1 0
blekk
02. 03. 2026 13.30
Pa baje so ga kitajci posvaril 2h pred napadom. Ni se menil za to. Pri svojih letih je iz sebe naredil mučenika kar bo dodatno združilo narod proti ZDA in Izraelu
Odgovori
+1
1 0
Kranjski domoljub
02. 03. 2026 13.35
Točno to jst tudi mislim da je iz sebe naredil mučenika da šiiit popenijo.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
02. 03. 2026 13.17
UI tudi mi moramo takoj nabaviti. Varni bomo.
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
02. 03. 2026 12.54
lol šolarke so bile za umetno inteligenco očitno moteče... lol vsa zahodnjašča umetna inteligenca je malo čudno prirejena XD
Odgovori
+2
2 0
IQ200
02. 03. 2026 12.02
Te stvari pa zagotovo ni dobro prepuščati umetni inteligenci. In če se "odloči" rakete poslati kam drugam? Bomo kot v nekem ZF filmu "dan ko nam je sodila UI"?
Odgovori
+8
8 0
FreedomMan
02. 03. 2026 11.55
Glas za desnico na volitvah je glas za trumpa, netanyahuja in sataniste
Odgovori
+1
7 6
Bad Minton
02. 03. 2026 12.11
In prav je tako !
Odgovori
-5
2 7
kovanec
02. 03. 2026 11.43
Ta stvar ne kaže dobro.
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
