Air Force One v novih barvah: zlati podpis Donalda Trumpa

Ameriške letalske sile so potrdile, da bodo v okviru rednega vzdrževanja in popravil prebarvale predsedniško letalo Air Force One ter druga letala za najvišje državne predstavnike, vključno z letali, ki jih uporablja prva dama Melania Trump, poroča BBC. Novo barvno kombinacijo bodo uporabili tudi na luksuznem letalu Boeing 747-8i, ki ga je predsedniški floti podaril Katar.
Podoba Air Force One se ni spreminjala vse od 60. let prejšnjega stoletja, časa predsednika Johna F. Kennedyja. Donald Trump si je za prenovo flote prizadeval že v svojem prvem mandatu, vendar je njegov naslednik Joe Biden večje posege ustavil. Zdaj se spremembe vendarle uresničujejo, kar potrjujejo tudi makete letal v Beli hiši.
Nova barvna shema sledi videzu Trumpovega zasebnega letala, znanega kot "Trump Force One", ki ga je uporabljal tudi med kampanjo leta 2024. Čeprav natančni stroški posodobitev niso znani, zračne sile za BBC zagotavljajo, da spremembe ne bodo povzročile dodatnih zamud ali stroškov.
Naziv Air Force One se nanaša na katerokoli letalo s predsednikom na krovu, vendar predsednik najpogosteje leti s posebej opremljenim letalom, ki vključuje pisarne, spalni apartma, kuhinje za pripravo do 100 obrokov ter medicinski prostor.
