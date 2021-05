Air France in Airbus morata zaradi nesreče iz leta 2009 pred sodišče

Letalskega prevoznika Air France in proizvajalca Airbus čaka sojenje zaradi strmoglavljenja letala, ki je bilo na poti iz brazilskega Ria de Janeiro v Pariz, v katerem je leta 2009 umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Da jima bodo sodili zaradi obtožb o nehotenem uboju, je danes odločilo sodišče v Parizu.

Let AF447 se je končal v Atlantskem oceanu med neurjem 1. junija 2009 in se je v zgodovino zapisal kot najsmrtonosnejša nesreča v zgodovini Air Francea. Razbitine letala airbus A330 so iskali kar dve leti, na koncu pa so jih našli s pomočjo daljinsko vodenih podmornic na globini 3900 metrov.

Preiskovalci so ugotovili, da so nesrečo zakrivile napake pilota, ki ga je zmedlo napačno delovanje senzorjev hitrosti.