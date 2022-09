Air France za petek odpovedal več kot polovico letov

Francoski letalski prevoznik Air France je zaradi stavke francoskih kontrolorjev zračnega prometa za ta petek odpovedal več kot polovico letov na kratke in srednje razdalje, so sporočili iz letalske družbe. Ob tem ne izključujejo možnosti zamud in dodatnih odpovedi letov preostalih petkovih letov.

Kot so danes sporočili iz letalskega prevoznika Air France, bo v petek na kratkih in srednjih razdaljah opravljenih 45 odstotkov letov, medtem ko bo na dolge razdalje opravljenih 90 odstotkov povezav. Odpovedanih bo tako približno 400 od načrtovanih 800 letov. Obenem ni mogoče izključiti možnosti dodatnih zamud in odpovedi v zadnjem trenutku, je letalska družba navedla v sporočilu za javnost. Strankam priporočajo preložitev potovanj. Vozni red letov trenutno še posodabljajo, stranke, ki jih bodo odpovedani leti prizadeli, pa bo prevoznik o tem obvestil preko elektronskega in SMS-sporočila. icon-expand Air France je zaradi stavke francoskih kontrolorjev zračnega prometa za ta petek odpovedal več kot polovico letov na kratke in srednje razdalje. FOTO: AP Za petek Air France sicer načrtuje po dva leta iz Pariza v Ljubljano in nazaj. Francoski letalski prevoznik upravljavcu Aerodroma Ljubljana, družbi Fraport Slovenija, zaenkrat še ni sporočil nobene spremembe petkovih letov. Več informacij bo verjetno znanih v četrtek, so za STA pojasnili na Fraportu Slovenija. Za odpovedi so se pri Air France odločili, potem ko je največji francoski sindikat kontrolorjev zračnega prometa SNCTA pozval svoje člane k stavki. Predstavniki delavcev opozarjajo, da naraščajoča inflacija zmanjšuje njihovo kupno moč, in izražajo zaskrbljenost glede zaposlovanja v prihodnosti. Uprava za varnost letalskega prometa DGAC je danes sporočila, da je od letalskih družb zahtevala, naj med stavko odpovejo polovico letov. Prav tako potekajo pogovori z upravljavcem letalskega prometa Eurocontrol, da bi letalskim prevoznikom predlagala alternativne poti, s katerimi bi se izognili francoskemu zračnemu prostoru. Do stavke prihaja v času, ko se francoska vlada pripravlja na predstavitev proračuna za leto 2023, ki po mnenju sindikata ne zagotavlja financiranja DGAC in bi lahko omejil njegove možnosti za povišanje plač.