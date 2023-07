Air Serbia 'izgubila' letalo na poti v London: naredilo je postanek v Pragi

Iz Beograda je v sredo zjutraj poletelo letalo, ki je bilo namenjeno v London. Vendar pa letalo, na katerem so bili tudi otroci brez spremstva, ob določeni uri na britansko letališče ni prispelo, zaradi česar so svojci potnikov na krovu letala začeli poizvedovati, kaj se dogaja. Odgovor letalske družbe pa: "Uradnih informacij o tem letu nimamo." Letalo so naposled "našli" na praškem letališču, kjer je pristalo zaradi slabega počutja ene od potnic. Vendar tudi sedem ur kasneje niso vedeli, kdaj bi lahko letalo nadaljevalo pot in kaj se z letom dogaja.

Zamude v letalstvu sicer niso nič nenavadnega ali presenetljivega. Potniki, ki potujejo z letali, so nanje že navajeni in pripravljeni, prav tako tudi njihovi svojci in prijatelji, ki na trdnih tleh čakajo na njihov prihod. A če do zamud pride, so te informacije običajno takoj in javno dostopne ter znane vsem deležnikom. Zato je dogodek, ki se je v sredo pripetil v Srbiji, kmalu postal znan širši javnosti.

icon-expand Air Serbia Airbus A330 FOTO: Profimedia

Kot kaže, letališča in letalske družbe ne izgubljajo le prtljage potnikov, temveč lahko "izgubijo" tudi kar celotno letalo. O takšnem dogodku namreč poročajo srbski mediji, namreč na letališču na vprašanja svojcev potnikov o tem, kaj se dogaja z letalom, niso znali podati točnih odgovorov, prav tako so svojci dobili občutek, da je letalska družba o preusmeritvi letala v Prago izvedela šele od njih. Air Serbia: Uradnih informacij o letu nimamo, poglejte na stran letališča V sredo je ob 10.30 zjutraj z beograjskega letališča Nikola Tesla proti britanski prestolnici poletelo letalo, na katerem so bili tudi štirje otroci brez spremstva, ki so se odpravljali na poletni tabor v London. Vendar pa zrakoplov svoje ciljne destinacije ob določeni uri ni dosegel. Ker okoli 17.30 otrok v britanski prestolnici še vedno ni bilo, je mama enega od dečkov poklicala letalsko družbo Air Serbia, s katero so leteli, in jih vprašala, kaj se dogaja. A letalska družba ni imela nobenih informacij o letu, mama pa je dobila vtis, da so informacijo o tem, da letalo ni pristalo v Londonu, temveč v Pragi, dobili šele od nje.

icon-expand Letalo Air Serbia preusmerili v Prago FOTO: Flightradar24

"Sin je skupaj s še tremi otroki iz Užic zjutraj odletel z letalom Air Serbia. Gre za let JU 0380. Okoli 12. ure smo izvedeli, da je eni od potnic med letom postalo slabo, domnevno naj bi umrla, zato je moralo letalo zasilno pristati na letališču v Pragi," je za Danas.rs povedala mama enega od dečkov. Takrat še ni vedela, kaj se z letalom dogaja in kdaj bo vzletelo s praškega letališča. Okoli 19. ure so iz letalske družbe za portal Vremena sporočili le, da "še niso prejeli nobenih uradnih informacij o letu". Svetovali so, naj pogledajo na spletno stran letališča, kjer pa je pisalo le, da je bil let preusmerjen. "Zelo smo zmedeni, saj tudi sedem ur po vzletu letala iz Beograda nimamo uradnih informacij. Poklicali smo Air Serbia, njihov kontaktni center, in jih prosili, naj nam povedo, kaj se dogaja. Vendar pa očitno tudi oni ne vedo ničesar ali pa nam le ne želijo dati informacij," je povedala dečkova mama.

icon-expand Informacije o letu JU380 FOTO: Letališče Nikola Tesla