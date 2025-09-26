Airbnb, Booking ... v bazi ZN 158 podjetij, ki delujejo v izraelskih naselbinah

Večina podjetij ima sedež v Izraelu, druga pa v Kanadi, Franciji, Nemčiji, Luksemburgu, Španiji, Združenem kraljestvu, ZDA, na Kitajskem, Nizozemskem in Portugalskem.

ZN so v poročilu pozvali podjetja na seznamu, naj "sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo negativnih vplivov na človekove pravice", ki jih povzročajo njihove dejavnosti.

Bazo podatkov so ZN prvič pripravili leta 2020 kot odgovor na resolucijo Sveta za človekove pravice iz leta 2016, ki je zahtevala bazo podjetij, ki so imela dobiček od poslovanja na okupiranem palestinskem ozemlju. Urad ZN za človekove pravice je takrat pripravil prvo bazo podjetij, za katera se je izkazalo, da sodelujejo v katerikoli od desetih specifičnih in zaskrbljujočih dejavnosti, vključno z gradnjo, nadzorovanjem ter rušenjem in uničevanjem kmetijskih zemljišč.