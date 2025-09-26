Airbnb, Booking ... v bazi ZN 158 podjetij, ki delujejo v izraelskih naselbinah

Večina podjetij ima sedež v Izraelu, druga pa v Kanadi, Franciji, Nemčiji, Luksemburgu, Španiji, Združenem kraljestvu, ZDA, na Kitajskem, Nizozemskem in Portugalskem.
ZN so v poročilu pozvali podjetja na seznamu, naj "sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo negativnih vplivov na človekove pravice", ki jih povzročajo njihove dejavnosti.
Bazo podatkov so ZN prvič pripravili leta 2020 kot odgovor na resolucijo Sveta za človekove pravice iz leta 2016, ki je zahtevala bazo podjetij, ki so imela dobiček od poslovanja na okupiranem palestinskem ozemlju. Urad ZN za človekove pravice je takrat pripravil prvo bazo podjetij, za katera se je izkazalo, da sodelujejo v katerikoli od desetih specifičnih in zaskrbljujočih dejavnosti, vključno z gradnjo, nadzorovanjem ter rušenjem in uničevanjem kmetijskih zemljišč.
Kljub zahtevi po letni posodobitvi so seznam posodobili le leta 2023, a so takrat pregledali 112 podjetij, ki so že bila na originalnem seznamu. 15 so jih odstranili, tako da jih je ostalo 97, današnji seznam pa je prvi, ki vključuje nova imena. Takšnih je 68 podjetij, sedem pa jih je bilo odstranjenih, saj niso več vključena v omenjene aktivnosti.
V letošnji posodobitvi so ZN dali prednost podjetjem z neposredno fizično povezavo v izraelskih naseljih, in sicer na področju gradbeništva, nepremičnin, rudarstva in kamnolomov. Preostala podjetja bodo podrobneje preučili v prihodnosti.
Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je izraelsko politiko naselbin na okupiranem Zahodnem bregu označil za vojni zločin. "To poročilo poudarja odgovornost podjetij, ki delujejo v konfliktnih okoljih, za skrbno preučevanje, da njihove dejavnosti ne prispevajo h kršitvam človekovih pravic," je dejal Türk.