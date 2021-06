Airbnb turistki zaradi posilstva plačal milijonsko odškodnino

Bloomberg je poročal, da je avstralska turistka prejela odškodnino po napadu na silvestrovo leta 2015 v New Yorku. Žrtev in njeni prijatelji so tisto noč prevzeli ključe stanovanja v bližnji trgovini. Glede na poročilo je osumljenec naredil kopijo ključa stanovanja, do katerega je dostopal pred napadom.

Ko se je Avstralka okoli polnoči vrnila v stanovanje, se je osumljenec, 24-letni Junior Lee, skril v kopalnico, nato pa jo napadel. Lee je bil obtožen spolnega napada. Svoje krivde ni priznal in ostaja v priporu.

Po napadu je ekipa Airbnb, ki skrbi za varnost uporabnikov, kontaktirala lokalno policijo in ponudila pomoč, žrtev pa so namestili v hotel. Ponudili so ji tudi plačilo vseh stroškov.