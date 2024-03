Airbnb prepovedal nadzorne kamere v notranjih prostorih apartmajev

"Za spremembe smo se odločili po posvetovanju z gosti, gostitelji in strokovnjaki za zasebnost, hkrati pa bomo še naprej iskali povratne informacije, da bomo lahko zagotovili, da bodo naši pravilniki delovali v prid naši globalni skupnosti," je v izjavi dejala Airbnbjeva vodja oddelka za politike skupnosti in partnerstev Juniper Downs .

Uporabniki aplikacije Airbnb so v preteklosti izrazili zaskrbljenost glede uporabe nadzornih kamer v notranjih prostorih najetih apartmajev. Z novim pravilnikom pa želi dati platforma prednost zasebnosti gostov in hkrati poenostaviti pravila o varnostnih kamerah, poroča BBC.

Dodala je, da večina lastnikov, ki oddajajo apartmaje, o varnostnih kamerah ne poroča, prav zato se pričakuje, da bo posodobitev pravilnika vplivala le na manjšo podskupino uporabnikov platforme.

Glede na trenutna pravila Airbnbja se varnostne kamere lahko namesti v skupne prostore, kot so dnevne sobe in hodniki, a le če je lokacija kamere jasno navedena pri opisu nepremičnine. Uporaba kamer v zasebnih prostorih, kot so spalnice in kopalnice, je prepovedano.

Nova pravila prepovedujejo tudi uporabo zunanjih kamer, ki so usmerjene v notranjost nepremičnin, bodo pa še vedno dovoljene kamere na zvoncih in monitorjih hrupa v skupnih prostorih. Seveda morajo dati lastniki nepremičnin najemnikom jasno vedeti, da te kamere imajo in kje so.

Kot so še pojasnili v Airbnbju, skušajo uravnotežiti željo gostiteljev, da lahko spremljajo varnost svoje lastnine, saj se zavedajo težav, kot so nepooblaščene zabave, in hkrati zasebnost gostov, ki pa ji sicer dajejo prednost.

Obvestilo o spremembi pravilnika je Airbnb objavil dober teden po tem, ko so v ameriški humoristični oddaji Saturday Night Live predvajali lažni oglas Airbnbja, v katerem so se pošalili, da je kamera skrita v straniščni školjki. Skeč ima na YouTubu več kot 1,2 milijona ogledov.