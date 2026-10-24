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Airbnb spreminja pravila: konec pomivanja posode pred odhodom

San Francisco, 24. 10. 2026 09.03 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Airbnb

Ponudniki nastanitev prek platforme Airbnb od svojih gostov ne bodo smeli več zahtevati, da pred odhodom pomijejo posodo in posteljejo postelje. V skladu z novimi smernicami bodo dovoljena le še opravila, ki se štejejo za "razumna". Goste lahko na primer še vedno prosijo, da umazano posodo odložijo v pomivalno korito.

Nova pravila bodo veljala za rezervacije, opravljene od 20. novembra dalje, so poročale tuje tiskovne agencije.

Ta med drugim tudi določajo, da ponudniki nastanitev ne bodo smeli več zahtevati, da gostje odnesejo odpadke ven iz nastanitve, jih pa bodo lahko prosili, da jih ločujejo in odlagajo v za to namenjene notranje koše. Pri tem je sicer dovoljenih nekaj izjem. "Na območjih, kjer so prisotni medvedi, je morda smiselno prositi goste, naj odvržejo smeti v zabojnik, ki ni dostopen živalim," so sporočili iz Airbnb.

Stanovanje
Stanovanje
FOTO: Shutterstock

Uporabniki nastanitev, ki se oddajajo prek Airbnb, običajno plačajo stroške čiščenja, platforma pa ne želi, da bi od njih zahtevali opravila, "za katere bi dejansko morala poskrbeti čistilna služba", so pojasnili.

Gostitelji tudi ne bodo smeli več prepovedati uporabe opreme, ki je navedena v opisu nastanitve, kot je denimo klimatska naprava. Prav tako od gostov ne bodo mogli več zahtevati, da s postelj poberejo posteljnino.

V Airbnb so poudarili, da posodobljena pravila ne pomenijo, da lahko gostje zapustijo nepremičnino v kakršnem koli stanju. Še vedno se pričakuje, da z nepremičnino ravnajo odgovorno ter se izogibajo prekomernemu neredu, škodi ali drugemu neprimernemu ravnanju, so zapisali.

Mnogi lastniki nastanitev so nova pravila že ostro kritizirali.

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KOMENTARJI1

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biggbrader
24. 10. 2026 09.14
To je možno samo v USA. Še vodo v WC školjko naj jim prepovejo spustiti.
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