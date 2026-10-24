Airbnb spreminja pravila: konec pomivanja posode pred odhodom

Ta med drugim tudi določajo, da ponudniki nastanitev ne bodo smeli več zahtevati, da gostje odnesejo odpadke ven iz nastanitve, jih pa bodo lahko prosili, da jih ločujejo in odlagajo v za to namenjene notranje koše. Pri tem je sicer dovoljenih nekaj izjem. "Na območjih, kjer so prisotni medvedi, je morda smiselno prositi goste, naj odvržejo smeti v zabojnik, ki ni dostopen živalim," so sporočili iz Airbnb.

Uporabniki nastanitev, ki se oddajajo prek Airbnb, običajno plačajo stroške čiščenja, platforma pa ne želi, da bi od njih zahtevali opravila, "za katere bi dejansko morala poskrbeti čistilna služba", so pojasnili.

Gostitelji tudi ne bodo smeli več prepovedati uporabe opreme, ki je navedena v opisu nastanitve, kot je denimo klimatska naprava. Prav tako od gostov ne bodo mogli več zahtevati, da s postelj poberejo posteljnino.

V Airbnb so poudarili, da posodobljena pravila ne pomenijo, da lahko gostje zapustijo nepremičnino v kakršnem koli stanju. Še vedno se pričakuje, da z nepremičnino ravnajo odgovorno ter se izogibajo prekomernemu neredu, škodi ali drugemu neprimernemu ravnanju, so zapisali.

Mnogi lastniki nastanitev so nova pravila že ostro kritizirali.