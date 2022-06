Airbnb trajno prepovedal zabave in dogodke po vsem svetu

Podjetje pravi, da je odločitev postala veliko več kot le ukrep za varovanje javnega zdravja. Avgusta 2020 so zaradi covida-19 sprejeli prepoved zabav. "Pravilo prepovedi zabav in prireditev v prenočiščih se je razvilo v temeljno politiko skupnosti, ki podpira naše gostitelje in njihove sosede," je sporočilo podjetje s sedežem v San Franciscu, poroča BBC.

Airbnb je v izjavi navedel še, da se je število pritožb glede strank od uvedbe ukrepa zmanjšalo za 44 odstotkov. Dodalo je, da bodo v prihodnosti morda uvedene izjeme pri globalni prepovedi za specializirane in tradicionalne gostinske lokale.