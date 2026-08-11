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Airbnb v primežu kriminalnih združb: najem za droge, orožje in denar

Antwerpn, 11. 08. 2026 17.52 pred 17 urami 3 min branja 3

Avtor:
L.M.
Turistična nastanitev

Belgijska komisarka za boj proti drogam opozarja, da organizirane kriminalne združbe vse pogosteje izkoriščajo stanovanja, najeta prek platform, kot je Airbnb. Kratkoročni najemi jim omogočajo hitro in prilagodljivo skrivališče za shranjevanje drog, denarja in orožja, pomembno vlogo pri širjenju kriminala pa ima tudi razmah spletnega trgovanja in dostave paketov.

Belgijska nacionalna komisarka za boj proti drogam Ine Van Wymersch za The Guardian opozarja, da organizirani kriminal vse bolj izkorišča prednosti sodobnega gospodarstva. Med drugim naj bi kriminalne združbe kot začasna skladišča uporabljale stanovanja, najeta prek platform za kratkoročne nastanitve.

"Če morate nekoga poslati po tovor v pristanišče, ne veste natančno, kdaj bo ladja prispela. Lahko najamete stanovanje ali studio prek Airbnb za tri dni," je pojasnila Van Wymersch. Če se tovor namesto v Antwerpnu pojavi v Marseillu, pa je mogoče rezervacijo preprosto odpovedati.

Obseg takšne zlorabe platform za kratkoročne najeme sicer ni znan, da pa gre za konkreten problem, kažejo policijski primeri. V začetku avgusta so belgijski policisti v stanovanju v središču Bruslja, ki je bilo najeto prek Airbnb, zasegli 3,3 kilograma kokaina in 4845 evrov gotovine. Stanovanje naj bi uporabljali za shranjevanje in pakiranje drog. Leta 2024 pa je bilo v okviru sojenja enajstim članom velike mreže za tihotapljenje drog med Belgijo in Združenim kraljestvom razkrito, da so v stanovanju Airbnb v Stadnu v Zahodni Flandriji zasegli droge v vrednosti 21 milijonov evrov.

Airbnb poudarja, da gre za izjemno majhen delež med milijoni rezervacij, ki jih podjetje obdeluje. Kljub temu izvajajo ukrepe za odkrivanje sumljivih rezervacij, pri čemer uporabljajo tudi umetno inteligenco. O problematičnih najemnikih naj bi obveščali policijo in lokalne oblasti.

Ine Van Wymersch
Ine Van Wymersch
FOTO: Profimedia

Po besedah Van Wymersch pa kratkoročni najemi predstavljajo le enega od načinov, kako sodobna tehnologija in storitve olajšujejo delo kriminalnim združbam. Med drugim izpostavlja anonimne elektronske naslove, šifrirano komunikacijo, kriptovalute in vse bolj razširjeno dostavo paketov. "Razmah spletne trgovine izjemno olajšuje organizirani kriminal," je opozorila.

Posebej ranljiva naj bi bila dostavna podjetja. Dostavni kombi, ki se ustavi pred hišo in iz njega nekdo odnese majhen paket, danes ne vzbuja posebnega suma. Kriminalne združbe lahko tako svoje dejavnosti skrijejo med običajne vsakodnevne dostave.

Belgija se s problemom organiziranega kriminala še posebej intenzivno spopada zaradi položaja Antwerpna, ki je postal eno glavnih evropskih vstopnih mest za kokain, piše The Guardian. Van Wymersch je bila leta 2023 imenovana za prvo nacionalno komisarko za boj proti drogam, njenemu imenovanju pa je sledil val nasilja, povezanega z drogami. V Antwerpnu so se med drugim vrstili napadi z granatami, v enem od obračunov kriminalnih združb pa je umrla 11-letna deklica.

Van Wymersch opozarja tudi na nevarnost, da bi Belgija postala tako imenovana narko država. Pri boju proti kriminalu zato ne želi ciljati zgolj na ulične preprodajalce in izvajalce nasilja, temveč predvsem na denar. Po njenem ima "ta večglava pošast" kriminala eno samo srce, denar.

Pranje denarja
Pranje denarja
FOTO: Shutterstock

Preiskovalci se zato vse bolj osredotočajo tudi na majhna podjetja, kot so frizerski in nohtni saloni ter trgovinice, ki jih kriminalci uporabljajo za pranje denarja. Organizirani kriminal naj bi se pri tem oddaljil od velikih, hierarhično organiziranih združb in se preoblikoval v ohlapne, anonimne mreže. Posamezne kriminalne skupine opravljajo različne naloge, od pranja denarja do pridobivanja orožja.

Komisarka ob tem opozarja, da policijsko zatiranje samo po sebi ne bo dovolj. V Bruslju so leta 2025 zabeležili 101 streljanj, kar je bilo po poročanju lokalnih medijev rekordno število. Van Wymersch povečanje nasilja povezuje tudi s socialnimi težavami in pomanjkanjem perspektive med mladimi.

Po njenem bi bilo treba poleg represije vlagati tudi v izobraževanje, zmanjševanje revščine, stanovanjsko politiko in boljše plače dostavljavcev. Cilj naj bi bil po navedbah The Guardiana zmanjšati število ljudi, ki so ranljivi za novačenje v kriminalne združbe.

Belgijske oblasti nameravajo stopiti v stik tudi s platformami za spletno rezervacijo nastanitev. Od njih želijo izvedeti, po katerih merilih prepoznavajo sumljive rezervacije in kako bi lahko skupaj preprečili, da bi njihove storitve postale orodje organiziranega kriminala.

kriminal droge Airbnb Belgija kriminalne združbe

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KOMENTARJI3

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Nace Štremljasti
11. 08. 2026 20.29
lepi,lepo ane samo tako naprej
Odgovori
+1
1 0
Finfer
11. 08. 2026 19.28
Pa vsi taki portali airbnb , booking , trivago in podobni so namenjeni kriminalcem ,preprodajalcem mamil , dogirancem , tabletarjem ,vlomilcem in podobnim banditom !!
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
11. 08. 2026 18.35
Oblastniki govorijo o pravici... 😑
Odgovori
+2
2 0
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