Airbnb v primežu kriminalnih združb: najem za droge, orožje in denar

Belgijska nacionalna komisarka za boj proti drogam Ine Van Wymersch za The Guardian opozarja, da organizirani kriminal vse bolj izkorišča prednosti sodobnega gospodarstva. Med drugim naj bi kriminalne združbe kot začasna skladišča uporabljale stanovanja, najeta prek platform za kratkoročne nastanitve. "Če morate nekoga poslati po tovor v pristanišče, ne veste natančno, kdaj bo ladja prispela. Lahko najamete stanovanje ali studio prek Airbnb za tri dni," je pojasnila Van Wymersch. Če se tovor namesto v Antwerpnu pojavi v Marseillu, pa je mogoče rezervacijo preprosto odpovedati. Obseg takšne zlorabe platform za kratkoročne najeme sicer ni znan, da pa gre za konkreten problem, kažejo policijski primeri. V začetku avgusta so belgijski policisti v stanovanju v središču Bruslja, ki je bilo najeto prek Airbnb, zasegli 3,3 kilograma kokaina in 4845 evrov gotovine. Stanovanje naj bi uporabljali za shranjevanje in pakiranje drog. Leta 2024 pa je bilo v okviru sojenja enajstim članom velike mreže za tihotapljenje drog med Belgijo in Združenim kraljestvom razkrito, da so v stanovanju Airbnb v Stadnu v Zahodni Flandriji zasegli droge v vrednosti 21 milijonov evrov. Airbnb poudarja, da gre za izjemno majhen delež med milijoni rezervacij, ki jih podjetje obdeluje. Kljub temu izvajajo ukrepe za odkrivanje sumljivih rezervacij, pri čemer uporabljajo tudi umetno inteligenco. O problematičnih najemnikih naj bi obveščali policijo in lokalne oblasti.

Ine Van Wymersch FOTO: Profimedia

Po besedah Van Wymersch pa kratkoročni najemi predstavljajo le enega od načinov, kako sodobna tehnologija in storitve olajšujejo delo kriminalnim združbam. Med drugim izpostavlja anonimne elektronske naslove, šifrirano komunikacijo, kriptovalute in vse bolj razširjeno dostavo paketov. "Razmah spletne trgovine izjemno olajšuje organizirani kriminal," je opozorila. Posebej ranljiva naj bi bila dostavna podjetja. Dostavni kombi, ki se ustavi pred hišo in iz njega nekdo odnese majhen paket, danes ne vzbuja posebnega suma. Kriminalne združbe lahko tako svoje dejavnosti skrijejo med običajne vsakodnevne dostave. Belgija se s problemom organiziranega kriminala še posebej intenzivno spopada zaradi položaja Antwerpna, ki je postal eno glavnih evropskih vstopnih mest za kokain, piše The Guardian. Van Wymersch je bila leta 2023 imenovana za prvo nacionalno komisarko za boj proti drogam, njenemu imenovanju pa je sledil val nasilja, povezanega z drogami. V Antwerpnu so se med drugim vrstili napadi z granatami, v enem od obračunov kriminalnih združb pa je umrla 11-letna deklica. Van Wymersch opozarja tudi na nevarnost, da bi Belgija postala tako imenovana narko država. Pri boju proti kriminalu zato ne želi ciljati zgolj na ulične preprodajalce in izvajalce nasilja, temveč predvsem na denar. Po njenem ima "ta večglava pošast" kriminala eno samo srce, denar.

Pranje denarja FOTO: Shutterstock