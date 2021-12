Zadnji Airbusov A380 na nebu pustil sporočilo v obliki srca

"To je boleča odločitev," je takrat dejal izvršni direktor Airbusa Tom Enders. "V to letalo smo vložili veliko truda, veliko sredstev in veliko znoja." Sam razvoj je podjetje stal okrog 22 milijard evrov. Airbus je namreč precenil apetit letalskih družb za svoje "super jumbo" letalo. Do najave o končanju proizvodnje je družba kupcem dostavila le 234 letal – manj kot polovico od 600, kot je predvidela. Zanimanje letalskih družb se je premaknilo k lažjim in varčnejšim letalom, pandemija pa je zlom projekta A380 le še pospešila.

Izdelava letala A380 je bil sicer precej kompleksna naloga, v katero je bilo vključenih 1500 podjetij, ki so proizvajala različne dele - od vijakov, do sedežev in motorjev.