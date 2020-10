Airbus predal svoje 10.000 letalo družine Airbus A320

Družino A320 poleg osnovnega modela sestavljajo še A318, A319 in A321. Omenjena skupina letal je priljubljena tudi med nizkoprevozniki. Med prvimi kupci je bila tudi zdaj že propadla slovenska letalska družba Adria Airways.

MEA je leta 2012 prevzel že letalo družine A320 s serijsko številko 5000. Po osmih letih so tako dosegli nov okrogli mejnik.

Letalo je predsednik in generalni direktor MEA Mohamad El-Hout prevzel v francoskem Toulousu.

Pandemija koronavirusa je sicer močno zamajala letalsko industrijo. Letališča po svetu so bila dlje časa zaprta, nekatere letalske družbe pa so bile prisiljene v zmanjševanje števila letov in množična odpuščanja.

Evropski proizvajalec letal Airbus je julija napovedal, da bo zaradi pandemije covid-19, ki so jo v podjetju ocenili kot najhujšo krizo v zgodovini letalske industrije, odpustil najmanj 15.000 ljudi po vsem svetu. To predstavlja 11 odstotkov vseh zaposlenih. Okoli 2000 ljudi bo zaposlitev izgubilo v Veliki Britaniji, kjer Airbus proizvaja letalska krila.

V prvi polovici leta je Airbus zaradi kaosa, ki ga je povzročila pandemija, zabeležil 1,9 milijarde evrov izgube. Nova naročila v drugem četrtletju so padla na minimum. Med aprilom in junijem je tako Airbus zabeležil le osem novih naročil, v prvem četrtletju pa za primerjavo 290.

Pandemija je močno prizadela tudi največjega rivalca Airbusa. Ameriški Boeing je v svoji novi napovedi poslovanja zapisal, da si podjetje zaradi dramatičnega padca naročil ne bo opomoglo do leta 2039. V naslednjem desetletju pričakuje 11-odstotni padec naročil novih letal v primerjavi z lansko napovedjo, saj so številni letalski prevozniki, ki so na robu svojih finančnih zmogljivosti, prestavili napovedane menjave starejših letal za nove.

Mednarodno združenje za zračni promet (IATA) je medtem ta teden sporočilo, da bodo letalski prevozniki v drugi polovici leta 2020 izgubili še 77 milijard dolarjev (65 milijard evrov) v gotovini. To pomeni, da bodo na mesec družbe izgubile okoli 13 milijard dolarjev (11 milijard evrov), na minuto pa 300.000 dolarjev (253.000 evrov). V IATA so pred časom napovedali, da se bo povpraševanje po potovanjih vrnilo na raven leta 2019 šele okoli leta 2024.