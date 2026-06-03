Airbus začel s testiranji letal za najdaljše komercialne lete na svetu

Letalo A350-1000ULR je prvič vzletelo iz francoskega mesta Toulouse ter tri ure in 43 minut letelo nad Francijo in francosko atlantsko obalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Qantas je sporočil, da "uspešen prvi polet pomeni začetek dvomesečne testne kampanje".

Avstralski letalski prevoznik je sicer 12 predelanih letal A350 naročil leta 2022. Takrat je načrtoval, da bo neprekinjene lete, ki bodo povezovali Sydney z mesti, kot sta New York in London, začel izvajati konec leta 2025.