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Airbus začel s testiranji letal za najdaljše komercialne lete na svetu

Pariz, 03. 06. 2026 16.56 pred 21 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Airbus A350-1000

Evropski proizvajalec letal Airbus je v torek testiral prvo od 12 predelanih letal A350, ki jih bo avstralska letalska družba Qantas v prvi vrsti uporabljala za neprekinjene ultradolge lete med Sydneyjem in Londonom ter Sydneyjem in New Yorkom, so sporočili iz Airbusa.

Letalo A350-1000ULR je prvič vzletelo iz francoskega mesta Toulouse ter tri ure in 43 minut letelo nad Francijo in francosko atlantsko obalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Qantas je sporočil, da "uspešen prvi polet pomeni začetek dvomesečne testne kampanje".

Avstralski letalski prevoznik je sicer 12 predelanih letal A350 naročil leta 2022. Takrat je načrtoval, da bo neprekinjene lete, ki bodo povezovali Sydney z mesti, kot sta New York in London, začel izvajati konec leta 2025.

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Ti načrti se torej niso izšli, v Airbusu pa so kot razlog za zamudo že prej navajali težave s sestavnimi deli oz. dobavno verigo.

Neposrednih letov med vzhodno obalo Avstralije in Evropo še ni. Od Sydneyja do Londona je 17.750 kilometrov. Z A350-1000ULR naj bi vožnja trajala do 22 ur.

Airbus Qantas A350-1000ULR letala
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KOMENTARJI6

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emilzapata
04. 06. 2026 08.23
toliko govorjenja o klimatskih spremembah, pa je vse bolj očitno, da je to problematika, ki jo svetovna politika ne jemlje resno, češ bo že nekako, ali še bolj jedrnato po oslovsko, naj trava raste dokler sem jaz na svetu. Zmanjšane co2 odtisa se naj začne pri upokojencih in babicah, ki na svojem kaminu z drvmi pokurijo največ 4 kubikov drv na leto, ter penzioni8sti ki s svojimi starimi avtomobili naredijo letno 1000km.
Odgovori
+3
3 0
galeon
03. 06. 2026 21.29
Sidney- London 16.983 km po ravni zemlji. Vi pa po okrogli rabite mal dlje.
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+2
3 1
mmickica
03. 06. 2026 21.41
Letalske linije po navadi ne gredo kar naravnost po bliznjicah, so prav natancno dolocene poti. Vec razlogov je za to, drzavne meje, vojna obmocja,itd...
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+1
1 0
I am lost.
03. 06. 2026 20.23
Dlje si v zraku, več stvari se lahko zgodi...
Odgovori
+2
2 0
mmickica
03. 06. 2026 18.36
V ekonomskem razredu 22ur? Ne hvala.
Odgovori
+3
3 0
mario7
03. 06. 2026 18.03
Kolikšen bo ogljični odtis 2. mesečnega testiranja? In kolikšnji 22. urnih poletov ? Potem pa nekatere moti moj avto z notranjim izgorevanjem kateri pokuri 5l na 100/km
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+3
3 0
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