Tujina

Ajatola Hamenej o Trumpu: Tirane so strmoglavili, tudi njega bodo

Teheran, 12. 01. 2026 16.43 pred 40 minutami 2 min branja 9

Avtor:
K.H.
Ilustracija Trumpa kot faraona - samo thumb

Vrhovni vodja Irana je na grožnje ameriškega predsednika Trumpa odgovoril s pomenljivim sporočilom. Na družbenem omrežju je objavil ilustracijo, ki Trumpa prikazuje kot kip faraona, ob tem pa posvaril, da so tirane običajno strmoglavili na vrhuncu ponosa. Podobno usodo pa je napovedal tudi Trumpu.

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je v svoji objavi na družbenem omrežju X poslal jasno sporočilo v odgovor na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki v zadnjih dneh govori o možni vojaški akciji v državi.

"Ta očetovska figura, ki sedi tam z aroganco in ponosom ter sodi celemu svetu, bi morala vedeti, da so tirane in arogantne ljudi, kot so faraoni, Nimrod, šah Reza, šah Mohamed Reza in podobni, običajno strmoglavili, ko so bili na vrhuncu svojega ponosa. In tudi njega bodo. strmoglavili," je zapisal v objavi, ki ji je priložil simbolično ilustracijo. Na njej je Trump upodobljen kot kip faraona, ki se razpada. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trump je dejal, da so v zvezi z Iranom vse možnosti še vedno na mizi in dodal, da bo sprejel "trdno odločitev". Ob tem znova ni izključil možnosti ameriškega posredovanja, če se bo nadaljevalo nasilje nad protestniki.

Preberi še Ulice Teherana 'polne krvi', smrtnih žrtev že več kot 500

Protesti v Iranu so se okrepilli pred nekaj dnevi, ko je iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi, ki je v izgnanstvu, ljudi pozval, naj se podajo na ulice. Protesti so sprva izbruhnili kot posledica slabih ekonomskih razmer v državi in padca vrednosti valute, a so kmalu prerastli v politične protivladne proteste.

Po podatkih nevladne organizacije Aktivisti za človekove pravice (HRANA) v Iranu, ki ima sedež v ZDA, je med nemiri in spopadi med protestniki in varnostnimi silami umrlo že več kot 500 ljudi, med njimi okoli 490 protestnikov in več deset pripadnikov varnostnih sil, aretirali pa naj bi več kot 10.500 ljudi.

Razlagalnik

Ajatola Ali Hamenej je najvišji verski in politični voditelj Irana. Položaj vrhovnega vodje je prevzel leta 1989 po smrti ajatole Homeinija. Njegova vloga je osrednjega pomena v iranskem političnem sistemu, saj ima končno besedo pri vseh pomembnih državnih zadevah, vključno z zunanjo politiko in vojaškimi odločitvami.

Reza Pahlavi je najstarejši sin zadnjega iranskega šaha Mohameda Reza Pahlavija. Po iranski revoluciji leta 1979, ki je strmoglavila monarhijo, je družina pobegnila iz države. Reza Pahlavi živi v izgnanstvu in je postal ena izmed vidnejših osebnosti iranske opozicije, ki si prizadeva za demokratično reformo Irana in je kritičen do trenutnega islamskega režima.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ajatola iran trump

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
minkica91
12. 01. 2026 18.28
a on je tiran, ker hoče red. kaj pa Maduro, pa Putin itd., ti pa niso tirani, ker so v socialističnih državah. Lahko izvolite in se prepričajte, kje se bolje živi in kdo je res tiran. Levičarji pa res nimajo stvari poštimanih.
Odgovori
+1
1 0
vicente
12. 01. 2026 18.18
dokaj verjetno bodo oba strmoglavili
Odgovori
+2
2 0
hrčak sifredi
12. 01. 2026 18.12
Ko gledaš ljudsko bedo, se zaveš da bo prihod vladavine robotov olajšanje
Odgovori
-2
1 3
vlahov
12. 01. 2026 18.08
Ljudje v Iranu vas pa ne zanimajo ., ker ne podpirajo hezbolaha in hamasa , hutijev.
Odgovori
-2
1 3
vlahov
12. 01. 2026 18.07
Bolj hvalite ajatolo kot trumpa .
Odgovori
-2
1 3
M_teoretik
12. 01. 2026 18.07
Diktator diktatorja!? En slabš kot drug!?
Odgovori
+1
2 1
Big M
12. 01. 2026 18.06
Ke tu pa lef💩-ki ne bodo protestiralo proti režimu? 😂😆😂😆
Odgovori
-4
0 4
bb5a
12. 01. 2026 17.42
Hamenej se naj rajš čim prej od svojih bližnjih poslovi, ker bo šel kmal k k svojim devicam v raj...
Odgovori
+4
5 1
Sixten Malmerfelt
12. 01. 2026 18.22
Hamnei ima device v raju, Trumpelj pa device na Eppsteinovem otoku!
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
