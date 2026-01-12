Ajatola Hamenej o Trumpu: Tirane so strmoglavili, tudi njega bodo

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je v svoji objavi na družbenem omrežju X poslal jasno sporočilo v odgovor na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki v zadnjih dneh govori o možni vojaški akciji v državi.

"Ta očetovska figura, ki sedi tam z aroganco in ponosom ter sodi celemu svetu, bi morala vedeti, da so tirane in arogantne ljudi, kot so faraoni, Nimrod, šah Reza, šah Mohamed Reza in podobni, običajno strmoglavili, ko so bili na vrhuncu svojega ponosa. In tudi njega bodo. strmoglavili," je zapisal v objavi, ki ji je priložil simbolično ilustracijo. Na njej je Trump upodobljen kot kip faraona, ki se razpada.