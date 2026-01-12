Ajatola Hamenej o Trumpu: Tirane so strmoglavili, tudi njega bodo

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je v svoji objavi na družbenem omrežju X poslal jasno sporočilo v odgovor na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki v zadnjih dneh govori o možni vojaški akciji v državi.
"Ta očetovska figura, ki sedi tam z aroganco in ponosom ter sodi celemu svetu, bi morala vedeti, da so tirane in arogantne ljudi, kot so faraoni, Nimrod, šah Reza, šah Mohamed Reza in podobni, običajno strmoglavili, ko so bili na vrhuncu svojega ponosa. In tudi njega bodo. strmoglavili," je zapisal v objavi, ki ji je priložil simbolično ilustracijo. Na njej je Trump upodobljen kot kip faraona, ki se razpada.
Trump je dejal, da so v zvezi z Iranom vse možnosti še vedno na mizi in dodal, da bo sprejel "trdno odločitev". Ob tem znova ni izključil možnosti ameriškega posredovanja, če se bo nadaljevalo nasilje nad protestniki.
Protesti v Iranu so se okrepilli pred nekaj dnevi, ko je iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi, ki je v izgnanstvu, ljudi pozval, naj se podajo na ulice. Protesti so sprva izbruhnili kot posledica slabih ekonomskih razmer v državi in padca vrednosti valute, a so kmalu prerastli v politične protivladne proteste.
Po podatkih nevladne organizacije Aktivisti za človekove pravice (HRANA) v Iranu, ki ima sedež v ZDA, je med nemiri in spopadi med protestniki in varnostnimi silami umrlo že več kot 500 ljudi, med njimi okoli 490 protestnikov in več deset pripadnikov varnostnih sil, aretirali pa naj bi več kot 10.500 ljudi.
Ajatola Ali Hamenej je najvišji verski in politični voditelj Irana. Položaj vrhovnega vodje je prevzel leta 1989 po smrti ajatole Homeinija. Njegova vloga je osrednjega pomena v iranskem političnem sistemu, saj ima končno besedo pri vseh pomembnih državnih zadevah, vključno z zunanjo politiko in vojaškimi odločitvami.
Reza Pahlavi je najstarejši sin zadnjega iranskega šaha Mohameda Reza Pahlavija. Po iranski revoluciji leta 1979, ki je strmoglavila monarhijo, je družina pobegnila iz države. Reza Pahlavi živi v izgnanstvu in je postal ena izmed vidnejših osebnosti iranske opozicije, ki si prizadeva za demokratično reformo Irana in je kritičen do trenutnega islamskega režima.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.