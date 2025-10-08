Tujina
Akcija proti kradljivcem telefonov, kot je v Londonu še ni bilo
Šest ljudi, ki so kradli in prekupčevali s telefoni, je pristalo za zapahi po filmski akciji sredi britanske prestolnice. Policisti so s pomočjo nadzornih kamer najprej iskali tatove na kolesih, motorjih, kar jih je privedlo do preprodajalcev in naposled do vrha organizirane kriminalne združbe, ki je na Kitajsko pretihotapila več kot 40.000 ukradenih mobilnikov. Koliko so s krajami zaslužili tatovi in za koliko so telefone zadnji v verigi, največji plenilci, prodali Kitajcem?
