Akcija proti prostituciji: v Banjaluki prijeli štiri Slovence

V policijski akciji so pripadniki policije Republike srbske razkrili, da se je v banjaluškem hotelu že dalj časa organizirala dejavnost prostitucije. Kot poroča portal Srpskainfo je bil ob tem pridržan lastnik lokala, ki se nahaja v hotelu.

Tako so pridržali dve banjalučanki ter štiri državljanje Srbije, ki so osumljene nudenja plačljivih spolnih uslug. Namestnica direktorja banjaluške policijske uprave Danijela Mučibabić je za omenjeni portali potrdila tudi, da so bili v akciji aretirani tudi štirje slovenski državljani, ki so se nahajali v prostorih, pri sebi pa so imeli prepovedano drogo.