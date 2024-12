Uzbekistanec, osumljen umora ruskega generala, sedel pred sodnika

Akhmadzhon Kurbonov je obtožen umora, terorističnega dejanja in nezakonite izdelave eksploziva, je poročala ruska državna tiskovna agencija Tass.

Kurbonova, ki so ga mediji pred tem poimenovali Ahmad Kurbanov, so ruske zvezne varnostne službe pridržale v sredo. Kmalu po prijetju je ruska varnostna služba FSB sporočila, da je bil rojen leta 1995 in da ga je rekrutirala ukrajinska varnostna služba, poroča AP.

Center za odnose z javnostmi FSB je sporočil, da je pridržani 29-letnik "osumljen storitve terorističnega dejanja". Med zaslišanjem je povedal, da so ga novačile ukrajinske tajne službe. Pri tem naj bi mu ponudili 100.000 dolarjev in potni list ene od evropskih držav. Rusi trdijo, da je Kurbonov najel avtomobil, v njem namestil kamere, preko katerih so Ukrajinci eksplozijo, v kateri sta umrla Kirilov in njegov namestnik, spremljali v živo. Ko je Kirilov izstopil iz bloka, je 29-letni Uzbekistanec aktiviral napravo.