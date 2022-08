'Aktivirajte plinovod Severni tok 2, da ljudje pozimi ne bodo zmrzovali'

Plinovod Severni tok 2 je dokončan, a je Berlin februarja projekt ustavil kot odgovor na rusko priznanje separatističnih regij Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine. Wolfgang Kubicki , član Svobodne demokratske stranke (FDP), je zdaj pozval k čim prejšnjemu aktiviranju plinovoda, da bi uspeli napolniti skladišča s plinom še pred zimo, poroča Politico.

Ruska družba Gazprom je pred kratkim dobavo plina prek plinovoda Severni tok ponovno zmanjšala, in sicer na 20 odstotkov polne zmogljivosti. Kot razlog so navedli popravilo plinskih turbin, nemški uradniki pa so ocenili, da gre za politično odločitev.