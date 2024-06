Aktivista z oranžno barvo poškropila znameniti Stonehenge

Aktivista, identificirana kot 73-letni Rajan Naidu in 21-letni Niamh Lynch , sta po pričevanju očividcev in glede na videoposnetke, ki so prišli v javnost, s kanistri pristopila k prazgodovinski megalitski strukturi in začela škropiti z oranžno barvo.

Skupina Just Stop Oil je v izjavi za javnost sporočila, da je bil namen akcije od prihodnje britanske vlade – julija imajo namreč na Otoku parlamentarne volitve – zahtevati, da z drugimi vladami sprejme sporazum o prenehanju črpanja in sežiganje nafte, plina in premoga do leta 2030. Prepričani so namreč, da bo sicer prišlo do milijonskih žrtev. "Moramo stopiti skupaj, da bi branili človeštvo, ali pa tvegamo vse," so zapisali v okoljski organizaciji.

Oranžna barva, poškropljena po Stonehengeu, je po njihovih navedbah izdelana iz koruzne moke in naj bi se kmalu sprala z dežjem.